Thần tượng nữ ăn một quả táo mỗi ngày để giảm cân

Da Yul - cựu thành viên nhóm nhạc nữ Baby Boo - cho biết khi còn làm thần tượng, cô từng chỉ ăn một quả táo mỗi ngày do chịu áp lực phải giảm cân.

Ngày 7/4, trong buổi phỏng vấn cùng kênh Grazy Grace, Da Yul - cựu thành viên nhóm nhạc nữ Baby Boo - tiết lộ chế độ giảm cân khắc nghiệt của cô khi còn làm thần tượng.

Cụ thể, khi được Grace - chủ kênh Grazy Grace - hỏi cách cô duy trì cân nặng mỗi khi quảng bá ca khúc mới, Da Yul đề cập tới thời điểm Baby Boo phát hành bài hát Keep Your Eyes On My Body.

Keep Your Eyes On My Body là bài hát ca ngợi vóc dáng của bản thân. Do vậy, Baby Boo chịu nhiều áp lực trong việc duy trì "thân hình hoàn hảo", bắt mắt tại tất cả buổi biểu diễn.

Tại thời điểm ấy, Da Yul sụt cân rất nhiều. Cô cho biết chế độ ăn kiêng của Baby Boo khắc nghiệt tới nỗi xuyên suốt thời gian dài, bữa ăn duy nhất trong ngày của cô là một quả táo. Nếu tham gia chương trình âm nhạc, nhóm chỉ ăn salad.

"Chúng tôi gần như không ăn gì cả", Da Yul chia sẻ.

Da Yul từng chỉ ăn một quả táo mỗi ngày trong quá trình giảm cân. Ảnh: @_bi_nio5o9.

Thông thường, công ty quản lý chịu trách nhiệm hỗ trợ thần tượng giảm cân. Tuy nhiên, Da Yul tiết lộ công ty cũ của cô, Hyunda Entertainment, không mua thực phẩm giảm cân hay thẻ tập gym cho nhóm. Ba mẹ các thành viên là người chi trả khoản chi phí này.

Đặc biệt, Hyunda Entertainment liên tục tạo áp lực để Baby Boo giảm cân. "Em không thể lên TV nếu em béo", Da Yul trích dẫn lời công ty quản lý nói với nhóm. Cô cho biết nhóm không có lựa chọn nào khác ngoài tự mình tìm cách giảm cân.

"Chúng tôi thậm chí đã tiêm botox giảm cân. Tôi sử dụng tiền của mình để chi trả cho dịch vụ", Da Yul chia sẻ.

Một số nhóm nhạc Kpop khác, điển hình như Oh My Girl, từng tiết lộ trong thời gian làm thực tập sinh, các thành viên phải duy trì một mức cân nặng nhất định.

Da Yul cho biết điều này không áp dụng với Baby Boo vì các thành viên có chiều cao khác nhau, tuy nhiên, giám đốc công ty thường chê bai, trách móc nhóm về vấn đề cân nặng.

Cô nói: "Nếu CEO thấy chúng tôi tăng cân một chút, ông ấy sẽ nói những câu thiếu tế nhị như 'em định làm gì với cái ngoại hình đó?'. Vì vậy, chúng tôi cố gắng giữ mức cân nặng điển hình của nhóm nhạc nữ, ở khoảng 45-48kg".

Vào tháng 3, Baby Boo từng khiến công chúng xôn xao khi nhóm tiết lộ về cuộc sống thần tượng khó khăn của mình. Trong suốt thời gian hoạt động, nhóm không được trả lương, phải sống ở nơi tồi tàn. Thậm chí, nhóm bị quấy rối tình dục mà không thể phản kháng do công ty bắt ép.