Thần tượng nhóm SNSD mặc gợi cảm giữa thời tiết lạnh giá Hà Nội

Hyoyeon chụp hình kỷ niệm cùng MC Thành Trung và khán giả Việt. Hyoyeon sinh năm 1989, ra mắt cùng nhóm nhạc SNSD từ năm 2007. SNSD được mệnh danh nhóm nhạc quốc dân với nhiều ca khúc phủ sóng Hàn Quốc lẫn thế giới như Gee, Into The New World, The Boy, Mr.Mr… Vừa qua, họ phát hành ca khúc Forever 1 và lọt top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc.