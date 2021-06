Thần tượng Kpop nhiều lần bị tổn thương

Không riêng antifan, đôi khi chính người hâm mộ cũng có những hành động khiến thần tượng của họ tổn thương, theo Newsen. Trong nhiều tình huống, ngôi sao Kpop muốn quên đi những gì họ đã gặp từ khán giả của mình. Đầu tiên phải kể đến câu chuyện của Tzuyu (TWICE) trong sự kiện giao lưu với người hâm mộ năm 2016. Ngay sau khi gửi lời chào tới khán giả, một người đã hét lên yêu cầu Tzuyu im lặng. Sau đó, khán giả khác đề nghị thành viên TWICE không được nói gì. Cuối buổi giao lưu, họ cho hay lý do yêu cầu Tzuyu không được nói là để buổi gặp lâu kết thúc. Tuy nhiên, điều này bị cho là hành động kém văn minh. Ảnh: Dispatch.