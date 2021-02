Thần tượng Kpop gây thất vọng trên màn ảnh

Điện ảnh Hàn Quốc thời gian gần đây chứng kiến sự xuất hiện của nhiều thần tượng Kpop. Tuy nhiên, vai diễn của họ đều gây thất vọng bởi khả năng diễn xuất còn nhiều hạn chế.

Những năm gần đây, các fan phim Hàn không còn xa lạ với việc những ca sĩ thần tượng tham gia diễn xuất. Ở một môi trường có tính cạnh tranh như Kpop, diễn xuất cũng là cách giúp các thần tượng giữ vững vị thế trong giới giải trí.

Tuy nhiên, không phải thần tượng nào cũng được khán giả công nhận về khả năng diễn xuất. Hầu hết idol chỉ tham gia đóng phim truyền hình, web-drama thay vì các dự án điện ảnh. Thực tế, phim điện ảnh sẽ đánh giá chính xác trình độ diễn xuất của diễn viên thay vì ngoại hình hay mức độ nổi tiếng.

Sự non nớt trong diễn xuất

Ngày càng có nhiều thần tượng Kpop tham gia thử thách xuất hiện trên màn bạc song quá trình chuyển đổi của họ đang phải đối mặt với những đánh giá khắc nghiệt từ khán giả.

Bộ phim đầu tay của trưởng nhóm Red Velvet Irene - Double Patty, vừa ra rạp vào ngày 17/2 đã bị chỉ trích vì diễn xuất thiếu tự nhiên. Trước đó, việc Irene đóng phim đã gặp nhiều ý kiến trái chiều, một số dành lời khen cho nhan sắc của nữ ca sĩ, phần lớn người hâm mộ chê cô nhạt nhòa không có khí chất diễn viên.

Bên cạnh đó, nhiều bình luận khó hiểu khi vai chính lại được giao cho một người không có khả năng diễn xuất. Theo số liệu phòng vé từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, tính đến nay, bộ phim thu hút 4.450 người ra rạp.

Nhan sắc xinh đẹp không thể bù đắp những lỗ hổng trong diễn xuất của Irene. Ảnh: Twitter.

Park Jeong Hwa của nhóm nhạc nữ EXID đã xuất hiện trên màn ảnh rộng trong bộ phim Dragon Inn Part 2: The Night of the Gods, được phát hành vào ngày 10/2. Sau thành công của phần 1, Jeong Hwa một lần nữa góp mặt trong phần tiếp theo với vai trò là một thành viên của đội Yong Ru Gak đồng thời là người chỉ huy, đưa ra kế hoạch và chiến lược cho đội.

Trong khi phần đầu đạt được 3.038 vé bán ra, phần thứ hai chỉ thu được khoảng 1.700 vé. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên bày tỏ sự tiếc nuối về diễn xuất của bản thân: "Có quá nhiều điều khiến tôi tiếc nuối. Dù đã nỗ lực nhưng tôi không hài lòng với những gì đã thể hiện".

Trưởng nhóm Rainbow Kim Jae Kyung và Kim Dong Jun - thành viên của nhóm nhạc nam ZE:A cũng vừa đảm nhận vai chính trong bộ phim kinh dị A Way Station, ra rạp vào ngày 18/2. Cốt truyện liên quan đến mối tình lãng mạn giữa một người đàn ông tên là Seung Hyun - người bị mất trí nhớ do bệnh Alzheimer và bạn gái Ji Ah. Tuy nhiên, bộ phim hiện chỉ thu hút được khoảng 1.000 lượt bán vé.

Cách tiếp cận khán giả chưa phù hợp

Theo Korea Times, việc các thần tượng không thể tỏa sáng trên màn bạc không chỉ vì kỹ năng diễn xuất kém. Các chuyên gia trong ngành nhận định việc lựa chọn hình thức tiếp cận khán giả cũng gây ảnh hưởng lớn đến sự thành bại của các thần tượng đi diễn.

Thần tượng Kpop nên tham gia phim truyền hình thay vì điện ảnh. Ảnh: FB.

Ngày nay, khán giả xem phim truyền hình dài tập qua các nền tảng trực tuyến, bất kể thời gian, nơi chốn. Khi mọi người xem phim trên các thiết bị điện tử, họ có thể bỏ qua các sai sót trong diễn xuất miễn là không ảnh hưởng nghiêm trọng đến mạch phim.

Trong khi phim truyền hình có thể quay hình và lên sóng theo từng tập để chờ phản hồi của người xem, phim điện ảnh được đánh giá sau khi quá trình sản xuất được hoàn tất. Khi đó, các thần tượng chỉ có cơ hội thể hiện kỹ năng diễn xuất được cải thiện trong dự án tiếp theo. Họ khó khôi phục lại danh tiếng sau thất bại của tác phẩm trước.

"Hầu hết thần tượng bắt đầu đóng phim độc lập hoặc kinh phí thấp vì họ muốn xây dựng hình ảnh diễn viên từ những bước đầu tiên. Mọi nỗ lực đều tốt miễn là họ có kỹ năng diễn xuất tốt", một quản lý của công ty sản xuất cho biết.