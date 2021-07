Thần tượng Kpop chiếm lĩnh showbiz Trung Quốc bằng cách nào?

Các thành viên người Trung Quốc của nhóm nhạc thần tượng Kpop lần lượt trở về quê hương hoạt động và nhanh chóng nổi tiếng nhờ kỹ năng, kinh nghiệm thu thập được ở Hàn.

Sao Kpop mở rộng lĩnh vực và địa bàn hoạt động không còn là chuyện xa lạ. Nhưng trong nửa đầu năm 2021, sự xuất hiện của loạt thần tượng Kpop tại thị trường giải trí Hoa ngữ có xu hướng tăng mạnh và để lại nhiều dấu ấn, ảnh hưởng nhất định.

Thần tượng Kpop phủ sóng game show, phim ảnh Trung Quốc

Khoảng thời gian từ tháng 2-5, BlackPink Lisa đảm nhận vai trò thầy dạy vũ đạo cho chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam Thanh xuân có bạn 3. Trước đó, cô cũng xuất hiện với vai trò tương tự ở Thanh xuân có bạn 2. Chương trình do iQIYI - một trong ba nền tảng phát sóng trực tuyến lớn nhất Trung Quốc sản xuất. Nhờ sức nóng của hai mùa Thanh xuân có bạn, Lisa trở thành một trong những ngôi sao Kpop nổi tiếng và có nhiều hợp đồng quảng cáo nhất tại Trung Quốc.

Tống Vũ Kỳ ((g)i-dle)) và Hoàng Húc Hi (NCT/WayV) đang là thành viên dàn cast Keep Running.

Vào tháng 4, mùa thứ 9 của Keep Running - phiên bản làm lại của Running Man (Hàn Quốc) - đã lên sóng với dàn cast cố định có Tống Vũ Kỳ (thành viên (g)i-dle)) và Hoàng Húc Hi (thành viên NCT/WayV). Trải qua 9 mùa phát sóng, Keep Running vẫn là một trong những game show ăn khách nhất, bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào có cơ hội góp mặt trong dàn cast cũng có phủ sóng tên tuổi rộng rãi.

Đầu tháng 6, bộ phim Em rất đẹp khi mỉm cười do Trình Tiêu và Hứa Khải đóng chính cũng lên sóng. Hứa Khải có danh tiếng và lượng fan ổn định từ sau vai diễn "hot boy Tử Cấm Thành" Phó Hằng trong Diên Hi công lược (2018).

Trong khi đó, Trình Tiêu vốn là thành viên nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc của nhóm WJSN/Cosmic Girls. Từ năm 2018, cô trở về Trung Quốc hoạt động và liên tục đóng phim chung với các nam diễn viên trẻ triển vọng như Trần Phi Vũ (con trai Trần Khải Ca), Phạm Thừa Thừa (em trai Phạm Băng Băng). Sắp tới, người đẹp 23 tuổi còn sánh đôi La Vân Hi trong phim ngôn tình Lương Ngôn Tả Ý.

Street Dance of China - chương trình vũ đạo nổi tiếng nhất Trung Quốc, có tầm ảnh hưởng ở châu Á - đã khởi động mùa thứ 4 với bốn đội trưởng đều là thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc. Đó là Hàn Canh - cựu thành viên Super Junior, Henry Lưu Hiến Hoa - cựu thành viên Super Junior M, Trương Nghệ Hưng - thành viên EXO, Vương Nhất Bác - thành viên UNIQ.

Trước đó, mùa 3 của Street Dance of China còn có sự xuất hiện của Jackson Vương Gia Nhĩ - thành viên Got7. Gần đây, một thành viên khác của Got7 là Mark Tuan (tên thật: Đoàn Nghi Ân) cũng có dự định trở lại Trung Quốc phát triển sự nghiệp cá nhân. Các thành viên nhóm nhạc Kpop khác như Tống Thiến (cựu thành viên f(x)), Lưu Tá Ninh (cựu thành viên gugudan), Mạnh Mỹ Kỳ và Ngô Tuyên Nghi (thành viên WJSN/Cosmic Girls)... cũng để lại dấu ấn nhất định ở showbiz Hoa ngữ.

Trình Tiêu liên tục đóng cặp với loạt sao nam trẻ nổi tiếng như Hứa Khải, Trần Phi Vũ, Phạm Thừa Thừa.

Phân hóa thị trường sau lệnh cấm vận Hàn - Trung

Năm 2016, Trung Quốc hạ lệnh cấm vận nhóm nhạc Kpop xuất hiện trong các sự kiện âm nhạc, sản phẩm phim ảnh, giải trí của nước này. Vì vấn đề trên, nhiều bộ phim có sự xuất hiện của thần tượng, diễn viên Hàn Quốc đã bị "đắp chiếu" nhiều năm.

Tuy nhiên, các công ty giải trí Hàn Quốc vẫn có cách giúp "gà nhà" tiếp cận thị trường và khán giả đất nước tỷ dân. Cách đầu tiên là để các thành viên nhóm nhạc Kpop là người gốc Hoa trở về quê hương hoạt động, cách thứ hai là ký kết hợp tác với các đơn vị tại Trung Quốc. Chẳng hạn, vào năm 2019, SM Entertainment đã hợp tác với "gã khổng lồ ngành công nghệ" Đằng Tấn (Tencent) để cho ra mắt nhóm nhạc WayV, gồm các thành viên gốc Hoa của NCT.

Sun Meicheng - nghiên cứu sinh tiến sĩ về mảng truyền thông tại Viện Thông tin và Truyền thông Wee Kim Wee (thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore) - từng làm nhiều nghiên cứu về sự liên kết giữa hành vi, thói quen của cộng đồng fan các nhóm nhạc Kpop với thị trường Trung Quốc.

Cô chia sẻ với SCMP: “Rõ ràng thị trường được phân khúc nhờ các thần tượng Kpop gốc Hoa". Sun cho biết các thần tượng gốc Hoa được đào tạo nhiều năm trong môi trường chuyên nghiệp ở Hàn Quốc có lợi thế hơn nhờ kinh nghiệm và kỹ năng biểu diễn.

Điển hình như khi Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao quyết định rời EXO vào năm 2014-2015, họ nhanh chóng trở thành ba ngôi sao nổi tiếng nhất showbiz Hoa ngữ, được xem là các "đỉnh lưu" (từ chỉ nghệ sĩ có giá trị thương mại và danh tiếng cao nhất) đời đầu.

Bốn thành viên EXO đều vươn lên vị thế hàng đầu sau khi về nước hoạt động nghệ thuật.

"Họ nhanh chóng trở thành những thần tượng trẻ hàng đầu trên thị trường nhờ vào danh tiếng và sức ảnh hưởng sẵn có khi còn là thành viên EXO. Kỹ năng của họ cũng nổi bật hơn trong bối cảnh showbiz Hoa ngữ thiếu hụt trầm trọng khả năng tự đào tạo ra các ca sĩ thần tượng ở thời điểm đó", Sun nói với SCMP.

Về cơ bản, các cựu thần tượng Kpop luôn có bệ phóng tốt hơn những nghệ sĩ trẻ chưa từng ra nước ngoài, bởi họ có kỹ năng chuyên nghiệp và danh tiếng nhất định được gây dựng khi còn hoạt động ở Hàn. Tuy nhiên, nhóm nghệ sĩ này vẫn có cái khó riêng cần đối mặt.

Sun chia sẻ thêm: "Người hâm mộ mới chỉ coi họ như những nghệ sĩ mới người bản địa thôi. Họ không rảnh rỗi để tìm hiểu xem nhóm nghệ sĩ ấy trông như thế nào, hoạt động ra sao khi còn là thần tượng Kpop". Do đó, họ phải nỗ lực gấp đôi để thu hút thêm fan mới. Vậy nên, những thần tượng Kpop đã vượt qua được thử thách trên hầu như đều trở thành ngôi sao hàng đầu showbiz Hoa ngữ và có sức ảnh hưởng rất lớn.

Chẳng hạn, Hàn Canh là người tiên phong cho trào lưu thần tượng Kpop gốc Hoa trở về quê hương phát triển sự nghiệp. Anh đang là cổ đông của Yuehua Entertainment và là một trong những "ông chủ" đích thực của ngành công nghiệp đào tạo thần tượng tại Trung Quốc.

Các cựu thành viên EXO Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao được gọi là "thiên triều tứ tử", có chỗ đứng vững chắc không gì có thể thay thế trong ngành giải trí. Hay Vương Nhất Bác đang là ngôi sao trẻ nổi tiếng, có giá trị thương mại cao và sức ảnh hưởng bậc nhất Trung Quốc.

Vương Nhất Bác (UNIQ) đang là đỉnh lưu hàng đầu showbiz Hoa ngữ.

Thử thách cho các thần tượng gốc Hoa

Sau thành công của các thành viên EXO ở thị trường Trung Quốc, nhiều thần tượng Kpop khác đã bắt đầu suy tính đến việc hoạt động song song ở cả hai thị trường, hoặc dứt khoát rời khỏi thị trường Hàn Quốc để trở về quê hương.

Hành động trên khơi lên làn sóng tức giận của người hâm mộ tại Hàn Quốc. Khán giả xứ kim chi cho rằng các thần tượng gốc Hoa chỉ lợi dụng showbiz Hàn và ngành công nghiệp Kpop làm "đá lót chân" và bệ phóng cho sự nghiệp riêng ở Trung Quốc.

Điều này dẫn đến việc các công ty giải trí bắt đầu có xu hướng hạn chế tuyển dụng thực tập sinh người Trung Quốc đại lục. Hiện tại, chỉ có rất ít thần tượng gốc Đại lục hoạt động ở showbiz Hàn Quốc, thay vào đó là các thành viên nhóm nhạc đến từ Hong Kong hay Đài Loan như Chu Tử Du/Tzuyu (TWICE), Diệp Thư Hoa/Shuhua ((g)i-dle)...

Thậm chí, nhóm nhạc dành riêng cho thị trường Hoa ngữ của SM là WayV cũng có nhiều thành viên đến từ Đài Loan, Hong Kong, Macau hay thậm chí Thái Lan. Có ý kiến cho rằng đây là chiến lược của SM nhằm đảm bảo cho kế hoạch hoạt động lâu dài ở cả hai thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc của WayV.

Lisa là sao Kpop quốc tịch Thái hiếm hoi nổi tiếng ở Trung Quốc.

Nối tiếp SM, JYP cũng có kế hoạch ra mắt nhóm nhạc dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Trước đó, công ty chủ quản của TWICE từng phát triển dự án Boy's Story, gần đây lại tiếp tục công bố thêm Project C. Cả hai đều là dự án nhóm nhạc nam thuần Trung Quốc, 100% thành viên quốc tịch Trung.

Ngoài ra, hiện tại không có bất kỳ ngôi sao Kpop quốc tịch Hàn nào có thể hoạt động tại Trung Quốc. Hai ngôi sao hiếm hoi không mang quốc tịch Trung có thể nổi danh ở thị trường tỷ dân là Lisa và Ten, đều mang quốc tịch Thái, trong đó Ten được biết đến là người Thái nhưng gia đình gốc Hoa.

Quy trình đạo tạo thần tượng tại showbiz Hoa ngữ cũng dần được hoàn thiện, các chương trình tuyển chọn như Sáng tạo doanh, Thanh xuân có bạn, Dĩ đoàn chi danh, Minh nhật chi tử là bệ phóng cho hàng trăm thần tượng trẻ vừa có ngoại hình nổi bật, vừa có kỹ năng hát, nhảy, diễn xuất ổn định. Cụm từ "thần tượng toàn tài" không còn là thương hiệu độc quyền của các tên tuổi trở về thì showbiz Hàn Quốc.

“Giờ đây, các cựu thực tập sinh và thần tượng Kpop phải cố gắng nhiều hơn nữa để định vị bản thân và cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt khi ngành công nghiệp thần tượng trong nước đang phát triển nhanh chóng”, Sun Meicheng nói.