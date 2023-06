Thần tượng hàng đầu Trung Quốc bị tố ép bạn tình phá thai

Trước nghi vấn có quan hệ tình ái và ép một người phụ nữ phá thai, ca sĩ Thái Từ Khôn vẫn giữ im lặng.

Ngày 26/6, QQ đưa tin một cô gái (gọi là C) tố Thái Từ Khôn chối bỏ trách nhiệm làm cha, ép cô phá thai. Theo C, cô và nam thần tượng gặp gỡ vào lễ tình nhân năm 2021, qua sự giới thiệu của bạn bè tại một quán karaoke ở quận Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc).

Sau bữa tiệc, cả hai có quan hệ tình cảm. Một tháng sau, C phát hiện mình có thai và liên hệ với Thái Từ Khôn để cùng giải quyết. Giọng ca I Wanna Get Love đề nghị người phụ nữ phá thai. Tháng 7/2021, cô C đến bệnh viện một mình làm phẫu thuật bỏ con.

Cô C tố cáo Thái Từ Khôn ép mình phá thai, bị mẹ nam ca sĩ theo dõi đời tư trái phép. Ảnh: Sina.

Theo nguồn tin, khi biết chuyện, mẹ của Thái Từ Khôn nghi ngờ C gài bẫy con mình. Sau khi xác nhận con trai không dùng biện pháp an toàn, bà tìm C để đề nghị bồi thường. Bà đồng thời cho nhân viên lắp camera trước nhà để theo dõi đời tư của C.

Hình ảnh từ camera sau đó cho thấy C có qua lại với một người đàn ông khác. Người này được xác nhận là bạn thân và cũng là bạn trai bí mật của C. Vì vậy, mẹ Thái Từ Khôn cùng nhân viên cho rằng C nhiều khả năng mang thai giả. Nếu mang thai thật, đứa con cũng có thể không phải của Thái Từ Khôn, mà là của C với bạn trai cô. Điều này khiến hai bên xảy ra tranh chấp.

Blogger giải trí Giang Tiểu Yến và Trương Tiểu Hàn tung ghi âm hé lộ mẹ Thái Từ Khôn có lời lẽ xúc phạm, muốn dùng tình cảm lẫn số tiền bồi thường 500.000 NDT ( 62.000 USD ) để trói buộc C giữ im lặng. Cô C cũng lộ diện tố cáo Thái Từ Khôn với bằng chứng là bệnh án, báo cáo phá thai ở tuần thứ 8 có xác nhận của bệnh viện.

Các đơn vị truyền thông Trung Quốc như Sohu hay Sina đã liên hệ với văn phòng làm việc của Thái Từ Khôn để xác nhận thông tin, nhưng phía nam ca sĩ vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra phản hồi.

Theo QQ, lùm xùm đời tư này đang gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của Thái Từ Khôn. Anh hiện là thần tượng hàng đầu ở showbiz Trung Quốc, liên tục ký hợp đồng đại diện thương hiệu mới. Việc nam ca sĩ dính tai tiếng khiến nhiều đối tác lo lắng.

Tại xứ tỷ dân, đời tư và hình ảnh sạch hiện được xem là mạng sống của người nổi tiếng và cũng là sinh mệnh của nhãn hàng. Nếu thông tin tố cáo của C chính xác, bê bối của Thái Từ Khôn sẽ là cú sốc lớn với ngành giải trí.

Thái Từ Khôn sinh năm 1998, nổi danh sau khi giành vị trí quán quân của chương trình Idol Produce (2018). Nhờ ngoại hình điển trai và tài năng nổi trội, anh nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ hot nhất tại Trung Quốc hiện tại, được mệnh danh là "center quốc dân".