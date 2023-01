Thần tượng Hàn mặc váy cúp ngực, áo lưới lên thảm đỏ

Chiều 19/1, Seoul Music Awards diễn ra tại KSPO Dome, Seoul, Hàn Quốc. Kim So Won và Yoo Seon Ho giữ vai trò MC. Tại Seoul Music Awards lần thứ 32, Kim So Won khoác mẫu váy cúp ngực, dáng xòe. Cô phối trang phục cùng giày tông nude và trang sức đơn giản. Trong khi đó, Yoo Seon Ho diện suit lấp lánh. Ảnh: Spotvnew, News1.

Trang phục thảm đỏ của nhóm nhạc IVE tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi. Dân mạng chỉ ra rằng Jang Won Young và An Yu Jin diện đồ lộng lẫy. Trong khi đó, váy của các thành viên khác có phần đơn điệu. Jang Won Young diện thiết kế của thương hiệu Rokh. An Yu Jin mặc đồ từ nhà mốt Fendi. Ảnh: News1.

Nhóm nhạc Lapillus tạo điểm nhấn riêng với các bộ đồ dễ thương xen lẫn gợi cảm. Kết hợp tông trắng đen là lựa chọn an toàn, được nhiều nghệ sĩ áp dụng. Lapillus là nhóm nhạc nữ đa quốc tịch trực thuộc MLD Entertainment. Các cô gái ra mắt vào tháng 6/2022. Ảnh: News1.

