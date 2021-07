Thần tượng Hàn học nhảy 20 tiếng mỗi ngày

Trong chương trình You Quiz on the Block, thành viên Jimin của BTS chia sẻ gặp áp lực tập luyện tương tự. Nam ca sĩ phải tập nhảy, hát đến 4 giờ sáng và dậy lúc 6h30 để tham gia các hoạt động của nhóm. Trong phim tài liệu BlackPink: Light Up the Sky, bốn cô gái khẳng định họ phải tập luyện 14 giờ/ngày để có buổi diễn hoàn hảo.