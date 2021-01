Thần tượng Hàn chiến đấu thành công với bệnh tim, ung thư

So với các hình ảnh tươi tắn hiện tại của Yena (Iz * One), ít ai ngờ rằng cô từng đối mặt với chứng ung thư hạch từ khi còn nhỏ. Trong một tập của IZ * ONE Chu, ca sĩ 22 tuổi cho biết tình trạng bệnh của cô nghiêm trọng đến mức các bác sĩ tuyên bố bó tay.