Thần tượng Hàn bị chê vì mặc quần áo thể dục lên sân khấu

Những bộ đồ xuề xòa khiến các thành viên nhóm NMIXX trở thành trung tâm của loạt bình luận tiêu cực. Người hâm mộ chỉ trích stylist, cho rằng công ty nên thay đổi.

Ngày 16/4, NMIXX biểu diễn ca khúc Love Me Like This trên sân khấu SBS Inkigayo, theo Newsen. Các nữ thần tượng gây chú ý với trang phục biểu diễn lộn xộn.

Trên diễn đàn Theqoo, bài đăng nói về các thiết kế được NMIXX diện lên sân khấu thu về hơn 72.000 lượt xem và hàng trăm bình luận. Đa số ý kiến chỉ trích stylist, nghệ sĩ trang điểm. Họ cho rằng trang phục của dàn thần tượng nhà JYP không được chuẩn bị một cách cẩn thận, quá giản dị.

Bộ đồ phong cách thể thao của Kyujin gồm áo dáng crop top đính logo thương hiệu ở một bên ngực, quần ống rộng. Trong khi đó, Lily mặc chiếc áo màu xanh lá cây có họa tiết trắng. Trang phục của Haewon trở thành tâm điểm của loạt ý kiến chê bai do phom lạ, không tôn dáng.

Xét về các khía cạnh màu sắc và phong cách, trang phục của NMIXX không đồng điệu.

Trang phục biểu diễn của NMIXX khiến nhóm nhận về loạt bình luận tiêu cực. Ảnh: NMIXX_official.

"Hi vọng công ty đổi stylist của NMIXX. Không quan tâm đến dáng người thần tượng, cho mặc toàn trang phục thảm họa", "Phong cách xấu thật sự", "Mặc đồng phục còn đẹp hơn", loạt bình luận xuất hiện trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng công ty cần đổi stylist của nhóm. Họ nhận thấy từ đợt quảng bá Dice, trang phục của các cô gái ngày càng xuống cấp. Đa số bình luận tiếc nuối ngoại hình và vóc dáng những thành viên trong nhóm. Các cô gái có gương mặt sáng, thân hình thon gọn nhưng diện trang phục không phù hợp.

Bên cạnh đó, kiểu tóc của NMIXX cũng không được đánh giá cao. Một bình luận khẳng định: "Dù Y2K đang thịnh hành nhưng tạo hình này cũng quá ngán ngẩm rồi".

Nhóm nhạc nữ NMIXX, trực thuộc JYP Entertainment, gồm 6 thành viên, ra mắt vào tháng 2/2022. NMIXX được đánh giá cao với khả năng trình diễn ổn định. Tuy nhiên, dòng nhạc kén người nghe trở thành lý do khiến nhóm nhạc nữ này chưa tạo được đột phá trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc.