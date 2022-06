Thần tượng Gen Z Hàn Quốc đa năng

Điều này được thể hiện rõ nhất trong Maze In The Mirror do Beomgyu đồng sản xuất và viết lời bởi cả 5 thành viên. Ca khúc acoustic tái hiện những ngày tháng còn là thực tập sinh của nhóm đã mang lại nhiều cảm xúc cho người nghe. Cũng giống đàn anh V (BTS), những sáng tác của họ hầu hết là bản ballad sâu lắng, gửi gắm nhiều tâm tư, tình cảm của người viết.