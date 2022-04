Thần tượng có sức hút đặc biệt của BTS

Park Ji Min - thành viên sinh năm 1995 của BTS - nhận được tình cảm của khán giả trên toàn thế giới từ châu Á, châu Âu đến châu Phi.

Park Ji Min là thần tượng có sức hút đặc biệt, chiếm vị trí quan trọng trong lòng người hâm mộ trên toàn thế giới nhờ tài năng, nhân cách và tầm ảnh hưởng đáng kinh ngạc, Allkpop đưa ra quan điểm vào ngày 1/4.

Tạo động lực cho người hâm mộ

Ngày 31/3, Ji Min - thành viên BTS - xuất hiện trên kênh truyền hình quốc gia Kanal D của Romania. Trong chương trình Teo Talk Show, khách mời có mặt là ca sĩ người Romania Daniela Gyorfi Tal. Tại đây, nữ ca sĩ chia sẻ rằng con gái của cô - bé Maria (11 tuổi) là fan của Ji Min. Cũng nhờ tình cảm với thành viên BTS, Maria muốn học tiếng Hàn, tiếng Nhật.

Park Ji Min nổi tiếng toàn cầu. Ảnh: BTS.

Tại Hàn Quốc, diễn viên, người mẫu, MC, doanh nhân Hong Jin Kyung chia sẻ thần tượng của cô là Park Ji Min. Nam ca sĩ là người truyền cho cô cảm hứng nghệ thuật. Giống Jin Kyung, họa sĩ Lee K cũng cho biết Ji Min là người khiến anh muốn sáng tác bức chân dung để đời. Bức tranh vẽ Ji Min của Lee K được trưng bày tại Atelier Gustave Gallery.

Không chỉ là người tạo cảm hứng nghệ thuật, Ji Min còn có sức mạnh lớn hơn thế, theo Allkpop. Ngày 30/3, một vlogger người Hàn Quốc chia sẻ video ghi lại chuyến du lịch của anh ở Tây Ban Nha. Trong video này, khi vlogger ghé thăm câu lạc bộ ở Madrid, một người dân địa phương nhìn thấy anh và hét lên "Ji Min, BTS". Theo nam vlogger, có vẻ việc nhìn thấy một chàng trai Hàn Quốc đã khiến người đàn ông Tây Ban Nha liên tưởng tới nam ca sĩ của BTS.

Tại châu Phi, Ji Min cũng có lượng fan không hề nhỏ. Trong một video chia sẻ ngày 22/3, những đứa trẻ gốc châu Phi với gương mặt hạnh phúc, ăn mặc chỉn chu, tay cầm bóng bay và hét lên rằng: "BTS là tuyệt vời nhất. Ji Min tuyệt vời nhất. Chúng tôi yêu bạn".

Dễ dàng tạo ra "cơn sốt"

Không thể phủ nhận Park Ji Min ngày càng nổi tiếng. Nhờ đó, những sản phẩm của anh thu hút khán giả. Nhiều nghệ sĩ nước ngoài không ngần ngại biểu diễn lại những sản phẩm của Ji Min. Ngày 27/3, vũ công người Indonesia Syahrul biểu diễn bài Lie, Serendipity và Filter của thành viên BTS trong một lễ kỷ niệm.

Ji Min đảm nhận vị trí nhảy chính, hát dẫn trong nhóm. Ảnh: Allkpop.

Ngoài ra, sức ảnh hưởng của Ji Min thể hiện rõ trong việc tạo ra cơn sốt âm nhạc ở Hàn Quốc. Ngày 30/3, chương trình Now Your Music của phòng thu FLOxSM C&C đã bàn luận về sự nổi tiếng của Park Ji Min. Cụ thể, năm 2018, Ji Min từng chia sẻ bài hát Only her smile của Lee Moon Sae trên Twitter của mình. Nam ca sĩ viết: "Tiền bối, tôi yêu bạn bằng cả trái tim mình". Ngay sau đó, ca khúc của Lee Moon Sae đã nhận được sự chú ý của khán giả trên toàn thế giới. Khán giả cho rằng Only her smile là ca khúc yêu thích của Ji Min. Từ đó, họ cùng nhau chia sẻ và tạo ra "cơn sốt Lee Moon Sae" vào thời điểm đó.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định hiện tại, Ji Min nói riêng và BTS nói chung là ngôi sao nổi tiếng toàn cầu. Đây là nhóm nhạc được coi là hiện tượng của xứ kim chi với những khác biệt đáng kể trong từng sản phẩm âm nhạc. Từ đó, BTS, Ji Min nhận được những thành tích "khủng" chưa từng có.

Park Ji Min sinh năm 1995, là thành viên nhóm nhạc nam nổi tiếng bậc nhất hiện nay - BTS. Anh từng học tại trường trung học Nghệ thuật Busan và đứng đầu chuyên ngành Nhảy đương đại trước khi trở thành thực tập sinh. Trong nhóm, Ji Min đảm nhận vị trí nhảy chính, hát dẫn. Nam ca sĩ gây ấn tượng với công chúng nhờ giọng hát lạ, khả năng nhảy nổi trội cũng như phong cách trình diễn cuốn hút.