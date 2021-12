Thần thái của tiểu thư Lisa nhà Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà kể khi được tặng chiếc bánh sinh nhật “Hòn đảo thiên đường” làm từ sữa non tươi với màu sắc bắt mắt và hương vị thơm ngon, Lisa ngắm nghía với sự thích thú, trong khi đó Leon đã lập tức nhào tới thưởng thức. Hay khi uống sữa, trong khi Leon uống ực một lèo và chuyển sang ôm chặt món đồ chơi yêu thích, Lisa vẫn chậm rãi thưởng thức.

Cặp sao nhí cùng ba mẹ hiện là đại sứ thương hiệu cho sản phẩm VitaDairy Colos Fresh Milk với sữa non tươi - được nhập khẩu 100% trực tiếp từ hòn đảo trong lành nhất thế giới Tasmania (Australia).

Hiện tại, bên cạnh chế độ ăn dặm giàu dinh dưỡng, Hồ Ngọc Hà cho các con uống VitaDairy Colos Fresh Milk với sữa non tươi vào bữa sáng và bữa xế mỗi ngày để duy trì sự phát triển thể chất, tăng cường miễn dịch.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ: “Leon thích uống sữa non tươi vì hương vị thơm ngon, lúc nào thấy hộp sữa cũng giành lấy trong khi Lisa thì bình tĩnh, từ tốn hơn. Tôi rất vui vì các con mê uống sữa mà không phải đợi ba mẹ thúc ép”.

VitaDairy Colos Fresh Milk với sữa non tươi được sản xuất tại trang trại VitaDairy Australia ở đảo Tasmania và nhập khẩu 100% về Việt Nam. Với nguồn nguyên liệu sữa tươi được thu hoạch từ những đàn bò chăn thả tự nhiên trên đồng cỏ tại hòn đảo có không khí trong lành nhất thế giới, bổ sung thành phần sữa non chứa kháng thể tự nhiên, sản phẩm hỗ trợ phát triển thể chất và tăng cường miễn dịch cho người dùng. Độc giả đặt hàng tại đây. Từ nay đến hết tháng 11, khách hàng mua một thùng VitaDairy Colos Fresh Milk với sữa non tươi được tặng kèm một bò bông thiên đường Tasmania.