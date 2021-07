'Thần Sấm' ăn 10 bữa/ngày để có cơ bắp vạm vỡ

Nam diễn viên thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện để phù hợp với từng dự án phim. Anh ăn 10 bữa mỗi ngày nhằm tăng cơ bắp.

Ở tuổi 37, Chris Hemsworth phong độ với vẻ nam tính cùng vóc dáng săn chắc. Để chuẩn bị cho phần phim mới nhất của MCU Thor: Love And Thunder, anh đã trải qua thời gian tập luyện nghiêm khắc với sự trợ giúp của huấn luyện viên Luke Zocchi.

Trong buổi trò chuyện cùng HYPEBEAST, huấn luyện viên của Chris Hemsworth đã chia sẻ chi tiết về cách tập luyện và thói quen mà nam diễn viên tuân thủ để tăng cơ.

Từng ăn 10 bữa/ngày

Luke Zocchi cho hay Chris Hemsworth phải rèn luyện để có thân hình phù hợp với từng dự án phim mà anh tham gia.

Giai đoạn thực hiện bộ phim In the Heart of the Sea, nam diễn viên trải qua nhiều bài tập cardio. Trong khoảng một tháng, Chris Hemsworth ăn 500 calo/ngày. Quá trình ép cân để phù hợp với vai diễn khiến Chris cảm thấy mệt mỏi.

Tùy từng bộ phim, Chris Hemsworth sẽ thay đổi chế độ tập luyện và ăn uống sao cho phù hợp với nhân vật. Ảnh: @chrishemsworth.

Ngược lại, khi hóa thân thành nhân vật Thor, Chris Hemsworth phải tăng cường tập luyện và ăn uống. Diễn viên 37 tuổi nói anh ăn nhiều đến phát ngán.

Để có được thân hình cơ bắp, nam diễn viên cần rất nhiều calo. Bởi vậy, anh ăn nhiều bữa trong ngày. Cứ cách hai giờ, Chris ăn một bữa. Huấn luyện viên của nam diễn viên cho biết: "Khi tham gia vào một vai diễn, dù đọc kịch bản hay tập luyện, Chris Hemsworth đều chăm chỉ".

Cụ thể, trong thời gian chuẩn bị cho phim Thor: Love And Thunder, Chris ăn 8-10 bữa/ngày. Tổng lượng calo của mỗi bữa ăn là 460. Ăn nhiều bữa khiến nam diễn viên luôn cảm thấy no và ngán. Bởi vậy, thức ăn của một số bữa đã được thay bằng sinh tố.

Công thức làm sinh tố của Chris Hemsworth: - Một muỗng protein - Chuối - Bơ hạnh nhân - 2 quả chà là - Muối

Công thức đồ uống giúp Chris Hemsworth vẫn nạp đủ lượng calo yêu cầu mà không phải ăn nhiều.

Bên cạnh đó, nam diễn viên thường ăn trước khi tập. Chris thay đồ ăn vặt bằng các loại thực phẩm như sữa chua, quả mọng và một số loại bánh cung cấp protein.

Ngoài ra, thịt bò khô và trái cây sấy là lựa chọn lý tưởng giúp anh giải quyết cơn đói giữa ngày. Đối với các món thịt, Chris ăn vào bữa trưa và tối. Anh kết hợp loại thực phẩm này với rau và khoai tây nướng hoặc cơm.

"Tìm môn yêu thích để chăm tập luyện"

Một trong những lý do khiến Chris Hemsworth duy trì sự đam mê trong tập luyện là anh tìm được bộ môn mình thực sự yêu thích.

"Bạn phải trở thành một nhà thám hiểm trong thế giới thể thao và liên tục tìm kiếm những điều mới mẻ", Chris Hemsworth tâm sự với Men's Health.

Nam diễn viên không ngừng khám phá về các bộ môn thể thao để tìm ra đam mê thực sự. Ảnh: Flipboard.

Anh cho biết thêm: "Cơ thể tôi ngừng hoạt động khi tôi dừng tập luyện. Tôi thích tập luyện. Cơ thể tôi cũng cảm thấy đau đớn sau mỗi buổi tập. Nhưng tôi biết rằng để có thể sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn, tôi phải tiếp tục tập luyện".

Theo đó, nam diễn viên dành hàng giờ ở phòng gym với các bài tập tạ. Anh kết hợp thêm cardio. Chris Hemsworth cũng duy trì thói quen chạy bộ và lướt sóng. Đây là hai bộ môn yêu thích của anh.

Trong khi đó, huấn luyện viên của Chris nhận định cơ thể nam diễn viên đang già đi. Việc tập luyện hết mình trong phòng gym trở nên khó khăn. Bởi vậy, diễn viên 37 tuổi đang hướng đến các phương pháp tập luyện thông minh hơn.

Bên cạnh tập luyện, Chris Hemsworth cho rằng việc nghỉ ngơi cũng quan trọng. Theo anh, quá trình này giúp cơ bắp phục hồi và phát triển.