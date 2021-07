Than Quảng Ninh tập trung trong nỗi âu lo

Thầy trò HLV Hoàng Thọ mới chỉ bắt đầu tập trung trở lại từ ngày 5/7, cũng là đội bóng tập trung muộn nhất V.League.

Than Quảng Ninh mới có buổi tập đầu tiên sau gần 2 tháng tạm nghỉ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đội bóng này cho cầu thủ “xả trại” ngay khi V.League phải dừng lại vì Covid-19.

Trước khi di chuyển vào tỉnh Quảng Ninh, nhóm cầu thủ đã rời khỏi địa phương phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong thời gian tối đa 7 ngày từ ngày lấy mẫu. Một loạt cầu thủ đang ở Hà Nội như Trịnh Hoa Hùng, Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú,... đều phải thực hiện việc xét nghiệm trước khi quay lại tập trung.

Một số tin đồn về việc các trụ cột Than Quảng Ninh như Hải Huy rời đội bóng đã xuất hiện. Ảnh: Minh Chiến.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Than Quảng Ninh tập trung muộn là những quy định phòng dịch nghiêm ngặt của tỉnh. Quảng Ninh có nhiều đầu mối giao thương, buôn bán, nguy cơ về dịch bệnh bùng phát tương đối lớn so với các tỉnh khác.

Vì vậy, ngày tập trung trở lại của đội bóng vùng mỏ vẫn mang theo nhiều âu lo với ban huấn luyện và các cầu thủ. Bước đầu, đã có những khoản tiền lương nợ đọng được giải ngân đến với toàn đội. Một số mạnh thường quân chi tiền để thưởng động viên cho thành tích của Than Quảng Ninh.

Tuy nhiên, rất nhiều khoản phí “lót tay”, tiền thưởng thì chưa có tín hiệu nào cho thấy rằng cầu thủ sẽ được thanh toán sớm trong thời gian tới. Thậm chí rất nhiều tin đồn về việc một loạt trụ cột như Hồng Quân, Văn Khoa, Kizito, Hải Huy, Xuân Tú,... sẽ ra đi ngay sau khi giai đoạn 1 kết thúc.

“Chuyện chuyển nhượng đến nay vẫn là những tin đồn thôi. Tôi vẫn là cầu thủ của Than Quảng Ninh và còn 2,5 năm hợp đồng nữa, đây không phải thời điểm để chốt việc đi hay ở. Tôi và đồng đội sẽ nỗ lực bằng mọi giá giúp Than Quảng Ninh trụ hạng sớm bằng một kết quả tốt trước HAGL. Chuyện sau đó do lãnh đạo quyết định”, tiền vệ Mạc Hồng Quân cho biết.

Ở vòng 13 V.League, Than Quảng Ninh sẽ chạm trán HAGL trên sân nhà Cẩm Phả. Nếu có được ít nhất một trận hòa, nhiều khả năng thầy trò HLV Hoàng Thọ sẽ sớm đạt chỉ tiêu trụ hạng ngay sau lượt đi. Khi đó, có thể tương lai của đội bóng này sẽ trở nên rõ ràng hơn.