Than Núi Béo lập kỷ lục doanh thu, mang về gần 10 tỷ đồng/ngày

Doanh nghiệp khai thác than ở Quảng Ninh cũng vượt kế hoạch lợi nhuận 71%, đạt 48,6 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận sau thuế hàng năm cao nhất kể từ năm 2018.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022, Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.164 tỷ đồng, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh nghiệp khai thác than lãi gộp 163 tỷ đồng với biên lãi gộp được cải thiện từ 12,3% trong quý IV/2021 lên 14% trong quý vừa rồi.

Sau khi khấu trừ các loại chi phí, Than Núi Béo lãi sau thuế 28 tỷ đồng , tăng gần gấp đôi con số 16,6 tỷ đồng vào cùng kỳ năm trước đó. Đây cũng là mức lợi nhuận hàng quý cao nhất trong vòng 2 năm qua.

Lũy kế cả năm, doanh nghiệp thu về 3.611 tỷ đồng , tăng 35,4% so với năm 2021 và cũng là mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó doanh thu than đạt 3.580 tỷ đồng , tức chiếm 99,1% tổng doanh thu, phần còn lại là doanh thu cung cấp dịch vụ.

Dẫu vậy, biên lãi gộp chỉ đạt 11,7%, thấp hơn so với con số 13,9% của năm 2021. Doanh nghiệp lãi sau thuế 48,6 tỷ đồng , chỉ nhỉnh hơn năm trước đó gần 4 tỷ đồng .

THAN NÚI BÉO LẬP KỶ LỤC DOANH THU Nguồn: BCTC DN; Tổng hợp Nhãn Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 39 87 87 34 47 45 48 Doanh thu thuần

1216 1491 2164 2435 2194 2267 3611

Lý giải kết quả này, lãnh đạo Than Núi Béo cho biết trong quý IV/2022, công ty được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam điều chỉnh giá bán, giúp doanh thu lẫn lợi nhuận của kỳ kinh doanh đều tăng. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cũng đạt kết quả tốt, sản lượng khai thác đạt kế hoạch.

Đầu năm 2022, Than Núi Béo đặt mục tiêu thu về 2.295 tỷ đồng ; lợi nhuận ở mức 28,3 tỷ đồng (không đề cập trước hay sau thuế). Như vậy, doanh nghiệp này đã vượt 57,3% doanh thu và 71% lợi nhuận.

Tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, công ty cho biết đã đào được 14.300 m lò, bốc xúc 4,1 triệu m3 đất đá, khai thác than hầm lò đạt gần 1,4 triệu tấn; tiêu thụ hơn 2,1 triệu tấn than. Thông qua nghị quyết hội nghị người lao động năm 2023, Than Núi Béo đặt mục tiêu thu về 2.946 tỷ đồng , lợi nhuận sản xuất 39,68 tỷ đồng trong năm nay.

Tính đến hết năm 2022, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm nhẹ còn 3.387 tỷ đồng . Tài sản dài hạn giảm gần 500 tỷ đồng xuống 2.168 tỷ đồng , chủ yếu do khấu hao máy móc, thiết bị, nhà cửa trong danh mục tài sản cố định hữu hình.

Mặt khác, tài sản ngắn hạn tăng từ 815 tỷ đồng hồi đầu kỳ lên 1.219 tỷ đồng do các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng gấp 7 lần.

Tổng nợ phải trả của Than Núi Béo khoảng 2.892 tỷ đồng . Nợ ngắn hạn chiếm 70%, đạt 2.038 tỷ đồng . Cơ cấu nợ của doanh nghiệp chủ yếu là danh mục vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn ( 1.089 tỷ đồng ) và dài hạn ( 854,2 tỷ đồng ). Năm 2022, Than Núi Béo phải thanh toán 159 tỷ đồng tiền lãi vay.

Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 495 tỷ đồng , tăng 16 tỷ đồng so với kỳ kinh doanh 2021. Vốn góp của chủ sở hữu đạt 369,9 tỷ đồng , trong đó bao gồm 65% vốn Nhà nước.

Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin tiền thân là mỏ than Núi Béo, được thành lập năm 1988 trên cơ sở thỏa thuận giữa hai chính phủ Việt Nam và Liên bang Xô Viết. Khu vực khai thác chính nằm trên địa bàn hai phường Hà Tu và Hà Trung, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Năm 2006, Than Núi Béo cổ phần hóa với vốn điều lệ 60 tỷ đồng . Trong đó, phần vốn Nhà nước chiếm 51% thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong cùng năm. Sau nhiều lần mua thêm cổ phiếu hiện nắm giữ 65% vốn điều lệ.