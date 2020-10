Than Núi Béo lãi đột biến 153 tỷ

Công ty Than Núi Béo - Vinacomin tăng trưởng lợi nhuận tới hơn 1.000% trong quý III. Trước đó, doanh nghiệp vừa lỗ 144 tỷ sau nửa đầu năm.

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin, thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, vừa bất ngờ thông báo lãi lớn trong quý III.

3 tháng qua, Than Núi Béo đạt doanh thu 791 tỷ đồng , tăng gần 30% so với cùng kỳ 2019. Cộng với việc biên lãi gộp tăng mạnh gần 12%, lợi nhuận gộp trong kỳ của Than Núi Béo tăng trưởng tới 116% lên 233 tỷ đồng .

Than Núi Béo cũng tiếp tục mạnh tay cắt giảm chi phí hoạt động trong quý III. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 153 tỷ đồng , cao gấp gần 12 lần so với cùng kỳ 2019.

Than Núi Béo lãi đột biến Kết quả kinh doanh của Công ty Than Núi Béo - Vinacomin Nhãn Quý III/2019 Quý III/2020 Doanh thu thuần column tỷ đồng 613 791 Lợi nhuận sau thuế column

13 153

Dù lợi nhuận quý III tăng trưởng đột biến hơn 1.000% nhưng lợi nhuận của Than Núi Béo sau 9 tháng chỉ đạt 9 tỷ đồng , tương đương 30% cùng kỳ năm trước. Lý do là doanh nghiệp này trải qua nửa đầu năm khó khăn với mức lỗ ròng 144 tỷ đồng sau nửa niên độ.

Tuy nhiên, Than Núi Béo cho biết số liệu báo cáo tài chính quý III mới chỉ là số tạm tính do công ty chưa thanh quyết toán chi phí với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Công ty Than Núi Béo - Vinacomin tiền thân là mỏ than Núi Béo, được thành lập năm 1988 trên cơ sở thỏa thuận giữa hai chính phủ Việt Nam và Liên bang Xô Viết. Khu vực khai thác chính của ông ty nằm trên địa bàn hai phường Hà Tu và Hà Trung, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2006, Than Núi Béo cổ phần hóa với vốn điều lệ 60 tỷ đồng . Trong đó, phần vốn Nhà nước chiếm 51% thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong cùng năm.