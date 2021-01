Than Núi Béo báo lãi cao gấp 8 lần

Dù doanh thu giảm từ 551 tỷ đồng xuống 500 tỷ, lãi sau thuế quý IV/2020 của Than Núi Béo vẫn đạt 38 tỷ đồng, cao gấp 8 lần cùng kỳ do được hưởng lợi từ điều chỉnh thuế TNDN.

Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (mã chứng khoán NBC), thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu giảm 51 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn 500 tỷ đồng . Nhờ giá vốn hàng bán giảm hơn 22%, lãi gộp vẫn tăng 88%, đạt 122 tỷ đồng .

Tuy nhiên, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp biến động tăng mạnh khiến lợi nhuận thuần của doanh nghiệp khai khoáng này chỉ tăng từ 21 tỷ đồng ở quý IV/2019 lên 33 tỷ vào quý IV/2020.

Dẫu vậy, do được hưởng lợi từ điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 68/2020/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 20/2017/NĐ-CP nên Than Núi Béo báo lãi sau thuế quý IV/2020 đạt gần 38 tỷ đồng , cao gấp 8 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần của Than Núi Béo đạt hơn 2.193 tỷ đồng , giảm 242 tỷ so với năm 2019. Chi phí tài chính trong năm tăng từ 159 tỷ đồng lên 190 tỷ đồng (chủ yếu là chi phí lãi vay), trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt giảm 56% và 17%.

Đối với hoạt động bán hàng, cụ thể chi phí giảm từ 34 tỷ đồng xuống 15 tỷ đồng , chủ yếu do chi phí nhân viên và chi phí vật liệu giảm. Với hoạt động quản lý doanh nghiệp, chi phí giảm từ 134 tỷ đồng xuống còn 111 tỷ đồng , nguyên nhân đến từ khoản chi phí khác giảm.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp thu về đạt 46 tỷ đồng , so với con số năm 2019 là 59 tỷ đồng nhưng đã vượt 72% mục tiêu kế hoạch lợi nhuận cả năm. Cũng do được giảm trừ gần 13 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, trong khi của năm ngoái là 25 tỷ đồng , Than Núi Béo ghi nhận nguyên 46 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 36% so với năm 2019.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của Than Núi Béo ở mức 3.563 tỷ đồng . Đáng chú ý, phải thu ngắn hạn tăng gần 11 lần, đạt hơn 111 tỷ đồng . Trong đó, phải thu ngắn hạn đối với Công ty tuyển than Hòn Gai - Vinacomin là 41 tỷ đồng , với Công ty kho vận Cảng Cẩm Phả là 43 tỷ đồng .

Năm 2021, Than Núi Béo đặt mục tiêu đạt 2.288 tỷ đồng doanh thu.

Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tiền thân là mỏ than Núi Béo, được thành lập năm 1988 trên cơ sở thỏa thuận giữa hai chính phủ Việt Nam và Liên bang Xô Viết. Khu vực khai thác chính của ông ty nằm trên địa bàn hai phường Hà Tu và Hà Trung, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2006, Than Núi Béo cổ phần hóa với vốn điều lệ 60 tỷ đồng . Trong đó, phần vốn Nhà nước chiếm 51% thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong cùng năm.