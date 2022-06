Bức ảnh thời trẻ của diễn viên Ma Dong Seok, với ngoại hình vạm vỡ đã khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Ma Dong Seok thường xuyên xuất hiện trên phim với gương mặt tròn trịa, thân hình to lớn và những vai diễn hầm hố. Nhưng gần đây, người hâm mộ chia sẻ bức ảnh thời trẻ của anh với ngoại hình khác lạ.

Hình ảnh tài tử sinh năm 1971 cởi trần với cơ bụng 6 múi, gương mặt góc cạnh, làn da rám nắng được khán giả khen không thua kém các mỹ nam xứ Hàn.

Thân hình 6 múi thời trẻ của Ma Dong Seok.

Điều đáng tiếc là khán giả chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh này của Ma Dong Seok trên màn ảnh. Trong bộ phim điện ảnh đầu tiên là Heaven's Soldiers (2005), nam diễn viên lúc này có ngoại hình khá mũm mĩm.

Song, không ai có thể phủ nhận chính vóc dáng to lớn, ngoại hình đặc trưng này giúp Ma Dong Seok gây ấn tượng trong nhiều bộ phim ăn khách như Train To Busan, The Neighbor, Nameless Gangster, The Unjust...

Ma Dong Seok gần đây gây chú ý với bộ phim The Outlaws 2. Tác phẩm vượt mốc 10 triệu lượt người xem sau 25 ngày công chiếu. Đây là phim đầu tiên đạt được kỷ lục trên trong suốt 3 năm kể từ Parasite.

Trong cuộc gặp khán giả tại Busan, dàn diễn viên chính của phim gồm Ma Dong Seok, Choi Gwi Hwa, Heo Dong Won, Ha Jun và Lee Joo Won quỳ gối cảm ơn người xem.

Ma Dong Seok hiện tại bận rộn với nhiều dự án điện ảnh.

"Tôi nghĩ thành tích 10 triệu lượt xem không phải do các diễn viên mà tất cả nhờ khán giả. Tôi chân thành cảm ơn khi khán giả đã tìm kiếm và ủng hộ chúng tôi", Ma Dong Seok nói tại sự kiện.

Sau khi xuất hiện trong bom tấn Eternals của Marvel, tài tử người Hàn tiếp tục được tin tưởng và trao cho vai diễn mới, theo Mydaily.

"Hiện chưa rõ phim mới sẽ là Eternals 2 hay một tác phẩm khác của MCU. Nhưng chắc chắn Ma Dong Seok trở lại với vai Gilgamesh - anh hùng đầu tiên của nền văn minh Lưỡng Hà từng xuất hiện trong Eternals 2021", nguồn tin cho biết.