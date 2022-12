Thần dược của tuyển Morocco tại World Cup

Sau khi gây chấn động với chiến thắng trước tuyển Bỉ với tỷ số 2-0, Achraf Hakimi, hậu vệ của Morocco, đã chạy đến chỗ mẹ anh trên khán đài. Cái ôm và véo má của người mẹ dành cho anh sau đó lan truyền khắp mạng xã hội. Cầu thủ 24 tuổi cũng đăng lên Instagram bức ảnh đặt nụ hôn lên trán mẹ và chú thích: "Con yêu mẹ".

Mẹ của Hakimi không phải là phụ huynh duy nhất ở tuyển Morocco đến Qatar cổ vũ con trai tại World Cup 2022.

Theo đề nghị của HLV Walid Regragui và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Morocco Fouzi Lekjaa, tất cả thành viên gia đình tuyển thủ được tài trợ chuyến đi đến Qatar.

Vì vậy, nói một cách hài hước, nơi đóng quân của tuyển Morocco, khách sạn Wyndham Doha West Bay, đôi khi giống như một trại hè đáng yêu của các cầu thủ và gia đình. Đối với một số người, như bà Fatima, mẹ của HLV Regragui, chuyến đi giống như cơ hội nghìn năm có một.

"Trong suốt sự nghiệp cầu thủ và cả huấn luyện viên của Regragui, tôi chưa bao giờ đến xem con thi đấu. Tôi đã sống ở Pháp hơn 50 năm nay và đây là giải đấu đầu tiên tôi đến dự", bà chia sẻ.

Cha mẹ tiền vệ Abdelhamid Sabiri thích chụp ảnh. Họ dành vài ngày lang thang quanh khách sạn, chụp ảnh lưu niệm với tiền vệ Hakim Ziyech của Chelsea, thủ môn Yassine Bono của Sevilla và cả HLV Regragui.

Mỗi khi được phỏng vấn, các bậc phụ huynh luôn dành những lời khen ngợi cho các "cậu bé" của mình.

Ngoài những bài đăng ấm áp trên mạng xã hội, việc tạo ra năng lượng tích cực là một phần trong chiến lược của ông Regragui nhằm khích lệ tinh thần thi đấu của học trò.

"Chúng tôi không thể đạt được thành công nếu không có sự tiếp sức của cha mẹ", ông bày tỏ.

Morocco vốn không phải đội được đánh giá cao tại World Cup song với việc lần đầu lọt vào vòng 16 đội kể từ năm 1986, đội tuyển đã khiến người hâm mộ và gia đình rất phấn khích.

Ngoài sự động viên của gia đình, những người hâm mộ cũng góp phần không nhỏ vào liều "thần dược" cho đội tuyển Morocco. Ít nhất 15.000 người Morocco sống ở Qatar và hàng nghìn cổ động viên từ khắp nơi trên thế giới đã đến Qatar ủng hộ đội bóng châu Phi, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài.

Ở trận đối đầu Bỉ, tuyển Morocco dẫn trước 1-0 ở phút thứ 73. Nếu World Cup diễn ra ở châu Âu hay Nam Mỹ, nơi có ít cổ động viên quê nhà hơn hẳn, 15 phút còn lại của trận đấu có thể dài như một giờ đồng hồ đối với Morocco.

Tuy nhiên, hàng loạt tiếng huýt sáo, la ó dội xuống tuyển Bỉ tại SVĐ Al Thumama bất cứ khi nào họ kiểm soát bóng và tiếng hét phấn khích mỗi khi Morocco giành lại quyền kiểm soát.

"Nếu không có cổ động viên ở đây, chúng tôi đã không thể tiến vào vòng tiếp theo", ông Regragui thốt lên sau trận đấu cuối vòng bảng.

Trước trận gặp Tây Ban Nha, nhu cầu mua vé của cổ động viên Morocco cao đến mức liên đoàn bóng đá nước này phải kiếm thêm 5.000 vé cho người hâm mộ. Khoác trên mình trang phục và cờ sắc đỏ, các cổ động viên đại diện châu Phi có thể sẽ khiến không khí trên SVĐ Education City giống như sân nhà của mình trong trận đấu diễn ra vào tối 6/12.

