‘Thần bịp Jack chột’ - đậm chất giải trí với nhiều cú lật bất ngờ

Phần mới nhất thuộc thương hiệu phim cờ bạc nổi tiếng Hàn Quốc “Tazza” hấp dẫn khán giả nhờ tiết tấu bí ẩn, cùng nhiều nút thắt bất ngờ.

Thể loại: Tội phạm, cờ bạc

Đạo diễn: Kwon Oh-kwang

Diễn viên: Park Jung-min, Ryoo Seung-bum, Choi Yu-hwa, Lee Kwang-soo, Yoon Je-moon

Đánh giá: 6/10

Tazza: One Eyed Jack là tác phẩm thứ tư của thương hiệu phim bài bạc Hàn Quốc.

Nhân vật chính của Tazza: One Eyed Jack là Do Il-chool (Park Jung-min), một cậu thanh niên đang tham gia kỳ thi tuyển công chức để tìm công việc Nhà nước ổn định.

Song, cậu lại đam mê trò đỏ đen hơn học tập, thường xuyên lê la đến các sòng bài để kiếm chác từ các con bạc nhờ khả năng đọc vị đối thủ nhanh nhạy.

Ngày nọ, Il-chool thua trắng khi đụng phải một tay cao thủ, thậm chí còn bị mắc nợ xã hội đen mà không thể trả nổi. Cậu may mắn được Jack chột (Ryoo Seung-bum) - một cao thủ bài bạc bí ẩn - đứng ra nhận trả hết số nợ cũ.

Cha của Il-chool từng là sư phụ lẫn ân nhân cứu mạng Jack chột ngày trước. Do đó, ông trả số nợ kể trên để cứu mạng chàng trai xem như trả ơn.

Il-chool quyết tâm đi theo Jack để học nghề cờ bạc, nhưng bị từ chối. Đổi lại, ông để cho cậu học hỏi thông qua một phi vụ lừa đảo bạc bịp do mình tổ chức.

Cùng sự tham gia của chuyên gia tráo bài Kkacchi (Lee Kwang-soo), mỹ nhân lừa đảo Young-mi (Lim Ji-yeon) và tay môi giới Kwon (Kwon Hae-hyo), Il-Chool quyết tâm lật đổ một gã tài phiệt mới nổi (Woo Hyeon).

Nhưng cậu không thể ngờ rằng phi vụ tưởng chừng ngon ăn bỗng biến chuyển ngoài dự đoán, với những bóng ma hé hộ quá khứ bi kịch của cha mình trước kia.

Cốt truyện khuôn mẫu với nhiều ân - oán hấp dẫn

Loạt phim Tazza được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Huh Young-man, với phần đầu tiên - Tazza: The High Rollers - ra mắt năm 2006. Tazza: One Eyed Jack là tác phẩm thứ tư của thương hiệu, theo sau phiên bản truyền hình của đài SBS năm 2008 và phim điện ảnh Tazza: The Hidden Card (2014).

Tazza: One Eyed Jack về cơ bản là bộ phim tội phạm lấy đề tài cờ bạc, kết hợp cùng yếu tố trộm cắp (heist). Cốt truyện chính đi theo khuôn mẫu quen thuộc của đề tài nói chung và thương hiệu Tazza nói riêng.

Nội dung phim và tuyến nhân vật chính rất đặc trưng: Il-chool có tài năng trong lĩnh vực chơi bài, được một thần bài bí ẩn truyền nghề thông qua một phi vụ nhằm hạ gục thế lực lớn thông qua các trận đấu cân não.

Mô-típ của Tazza: One Eyed Jack không có nhiều sự mới mẻ, nhưng vẫn đủ hấp dẫn người xem.

Mô-típ này không mới mẻ, nhưng vẫn đem đến sự hấp dẫn nhất định cho khán giả nhờ đề tài bài bạc. Cách thức kịch bản triển khai câu chuyện trong Tazza: One Eyed Jack cũng khá khuôn mẫu khi đi theo một mạch truyện tuyến tính duy nhất, tập trung vào phi vụ do Jack chột tổ chức.

Tiết tấu phim ổn định xuyên suốt, không quá khẩn trương, kịch tính, cũng không quá lê thê, dài dòng. Điều này giúp cho khán giả có thể dễ dàng theo dõi tác phẩm.

Tâm điểm của bộ phim là phi vụ lừa đảo thông qua đấu bài do Jack chột tổ chức, nhằm hạ bệ một lão tài phiệt mới nổi nhưng ham mê bài bạc. Kế hoạch của nhóm được miêu tả rõ ràng với mánh lới cụ thể từng bước, giúp khán giả có thể nắm bắt dễ dàng. Các trận đấu poker được thuyết minh đầy đủ, không mang tính chất đánh đố, dù vẫn đòi hỏi khán giả nắm kiến thức cơ bản để hiểu rõ diễn biến.

Trên thực tế, phi vụ lừa đảo trong Tazza: One Eyed Jack không có gì độc đáo, cao siêu, thậm chí đôi lúc còn có phần đơn điệu, sơ hở. Tuy nhiên, nhờ đó, phim cân đối tốt tính giải trí cho khán giả. Người xem không cần phải tập trung cao độ để suy đoán hay cố gắng giải thích diễn biến.

Bộ phim cố gắng níu giữ người xem tới phút chót nhờ những ân oán trong quá khứ liên quan tới nhân vật hiện tại.

Ngoài ra, Tazza: One Eyed Jack cố gắng đem đến sự hấp dẫn thông qua hành trình khám phá bí ấn xung quanh nhân vật thần bài Jack chột, ân oán trước kia giữa ông với cha của Il-chool - vốn là cao thủ lừng lẫy một thời, cũng như bí mật về “Ác Quỷ” - kẻ thù truyền kiếp của Jack chột và cha Il-Chool.

Kịch bản phim cố gắng đưa vào nhiều nút thắt bất ngờ nhằm thay đổi cục diện giữa các nhân vật, thúc đẩy diễn biến theo chiều hướng mới hấp dẫn hơn. Có những nút thắt hợp lý, bên cạnh những nút thắt còn hời hợt, dễ đoán và mang nặng tính sắp đặt.

Tuy nhiên, về cơ bản, Tazza: One Eyed Jack thành công trong việc thu hút sự chú ý theo dõi của khán giả cho đến tận phút cuối cùng.

Lãng phí tiềm năng bởi tuyến nhân vật nửa vời

Có chất lượng tổng thể tương đối ổn, đáp ứng được nhu cầu giải trí đơn thuần của khán giả, nhưng Tazza: One Eyed Jack chưa làm thỏa mãn đối tượng khán giả khó tính do những hạn chế trong việc xây dựng nhân vật, gây lãng phí tiềm năng gợi mở ban đầu.

Trong các tác phẩm cùng thể loại, nhân vật chính thường là một thanh niên có tố chất, nhưng còn thiếu kỹ năng và kinh nghiệm. Xuyên suốt bộ phim, theo mô-típ thường thấy, nhân vật phải trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt, được thử thách qua các trận đấu cân não, thậm chí đánh cược cả mạng sống để thay đổi và trưởng thành.

Tazza: One Eyed Jack cũng không nằm ngoài quy luật đó. Đầu phim, nhân vật chính Do Il-chool trải qua cú vấp đầu đời đau đớn đến mức suýt mất mạng, qua đó tạo động lực và mục tiêu cụ thể cho nhân vật. Sau đó, cậu được Jack chột giúp đỡ và thu nhận vào phi vụ của ông, bắt đầu bước chân vào thế giới cờ bạc lừa đảo chuyên nghiệp.

Khán giả không thấy sự phát triển thuyết phục ở nhân vật chính.

Vấn đề nằm ở chỗ dù vẫn có nhân vật chính tham gia vào toàn bộ diễn biến, Tazza: One Eyed Jack không thể hiện được quá trình phát triển, xây dựng Do Il-chool một cách rõ ràng, cụ thể. Từ một tay mơ, cậu bỗng chốc trở thành tay bài lừa đảo lọc lõi, mà chẳng cần thông qua quá trình học hỏi, rèn luyện để thay đổi, nâng cấp kỹ năng.

Nhân vật chính chỉ phải chịu một bài học duy nhất đến từ hậu quả do tư duy bộc trực gây ra. Dù có vẻ đắt giá, cao trào này chưa tạo được hiệu quả cần thiết, bởi phim sau đó không thể hiện được điều gì cụ thể mà nhân vật thu được sau bi kịch. Tazza: One Eyed Jack cứ thế nâng tầm nam chính một cách thiếu thuyết phục để ép bộ phim kết thúc theo ý đồ mong muốn.

Bên cạnh đó, nhân vật Jack chột cũng gây ít nhiều thất vọng. Ban đầu được giới thiệu là một cao thủ bài bạc với quá khứ bí ẩn nhiều ân oán, nhưng ông chỉ đem tới kế hoạch mơ hồ, đơn điệu, không tương xứng với hình tượng nhân vật được mô tả.

Cả Jack chột cũng để lại sự hụt hẫng nhất định cho người xem.

Bản thân Jack chột sau đó còn khiến khán giả thất vọng hơn khi bị biên kịch ép phải rút khỏi tác phẩm, nhường toàn bộ đất diễn cho nhân vật nam chính một cách oan uổng, nhạt nhòa.

Không chỉ Jack chột, câu chuyện ân – oán quá khứ của cha Il-chool, hay bản thân đối thủ truyền kiếp Ác Quỷ, cũng chỉ được thể hiện vội vàng thông qua một câu chuyện quá khứ đơn điệu không tương xứng kỳ vọng ban đầu. Dù rằng bộ phim cố gắng đem đến một kết cục trọn vẹn cho câu chuyện ân - oán truyền đời, người xem khó lòng thấy thỏa mãn với những gì đã diễn ra.

Phần kịch bản của Tazza: One Eyed Jack còn mắc lỗi khi một số nút thắt trong phim mang nặng tính sắp đặt, chưa được xây dựng hợp lý. Đặc biệt là trong nút thắt cuối phim, biên kịch đem đến một cú lật mở theo kiểu “từ trên trời rơi xuống” đầy lười biếng. Điều này khiến phần kết tác phẩm trở nên kém kịch tính.

Tazza: One Eyed Jack là một bộ phim bài bạc khuôn mẫu, không có gì mới mẻ, nổi bật, nhưng vẫn đảm bảo giá trị giải trí cho khán giả đại chúng. Tuy nhiên, đội ngũ sản xuất cần đầu tư hơn vào khâu sáng tạo kịch bản để tránh cho loạt phim đi vào lối mòn.