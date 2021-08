Tham vọng về vũ trụ siêu anh hùng mới của Marvel

9 tập phim “What If...?” khai phá tiềm năng vô hạn từ đa vũ trụ là mở đầu cho kỷ nguyên khai thác hoạt hình của Marvel.

Series hoạt hình What If…? là một cột mốc quan trọng của Marvel. Đây là dự án hoạt hình đầu tiên trong mạng lưới liên kết phim chiếu rạp và chương trình truyền hình mà Marvel Studios đã xây dựng suốt 10 năm qua.

Loạt phim khám phá chuyện gì sẽ xảy ra nếu một sự kiện xảy ra khác đi so với phiên bản thế giới chúng ta thường thấy, chẳng hạn người tiêm huyết thanh siêu chiến binh không phải là Steve Rogers hay Loki là người sẽ cầm búa Mjolnir của Thor.

What If...? là dự án táo bạo của Marvel dưới dạng phim hoạt hình dài tập.

Ý tưởng chuyển thể từ bộ truyện tranh What If…? đã nhiều lần được bàn bạc trước đó, tuy nhiên phải sau thành công của Infinity War, Marvel mới cảm thấy có đủ cơ sở để phát triển loạt phim.

Thay vì tập trung vào một nhân vật cụ thể, series là tuyển tập hàng loạt câu chuyện với các thế giới khác nhau. Nhất là sau những sự kiện nặng nề của 3 giai đoạn phim màn ảnh, chứng kiến Captain Carter cầm khiên chiến đấu với Đức Quốc Xã là một trải nghiệm mới mẻ và dễ chịu.

“Nếu như… Captain Carter là Avenger đầu tiên?”

Tập đầu của What If…? chứng kiến sự kiện Steve Rogers không thể tiêm huyết thanh siêu chiến binh. Thay vào đó, người trải qua thí nghiệm không ai khác chính là đặc vụ Peggy Carter. Kết quả là các sự kiện nối tiếp thay đổi, Captain Carter trở thành siêu anh hùng trực tiếp dẫn dắt sứ mệnh chiến đấu với HYDRA và Đức Quốc Xã.

Các diễn viên trong phim như Hayley Atwell, Sebastian Stan, Samuel L. Jackson... tái xuất khán giả qua việc lồng tiếng cho nhân vật.

Trong mạch thời gian chính của MCU, Peggy đã thay đổi thế giới mà không có huyết thanh – sau chiến tranh cô đồng sáng lập SHIELD. Sau các sự kiện của Avengers: Endgame, Steve Rogers du hành thời gian trở lại những năm 40 và chọn ở lại với Peggy.

Còn trong phim hoạt hình, Howard Stark sử dụng khối Tesseract để chế tạo nên một bộ giáp chiến đấu cho Steve và gọi nó là “Hydra Stomper”.

Carter và Steve đã sát cánh chiến đấu cùng nhau cho đến khi họ bị HYDRA mai phục và cướp lấy khối lập phương, bắt giữ Steve. Red Skull mở cánh cổng không gian và giải phóng một sinh vật khổng lồ (lấy cảm hứng từ quái vật Abilisk trong phân đoạn mở đầu của Guardians of the Galaxy Vol. 2).

Steve Rogers trong bộ giáp Hydra Stomper.

Carter hy sinh bản thân để đẩy sinh vật gớm ghiếc quay trở lại chiều không gian của nó. Gần 70 năm sau, cổng không gian được mở lại. cô từ đó thoát ra và gặp lại Nick Fury và Clint Barton. Nữ chiến binh nhận ra rằng mình vẫn còn nợ Steve một điệu nhảy.

Nhìn chung, tập một của What If…? có diễn biến khá tương đồng với Captain America: The First Avenger (2011). 30 phút phim có tiết tấu dồn dập, đặc biệt giải trí ở những cảnh Peggy đàn áp phe địch bằng sức mạnh của cô ấy.

Đặt vào tay Peggy Carter chiếc khiên, Marvel không chỉ đưa đến một thực tại khác mà còn ẩn chứa những thông điệp về bình đẳng và nữ quyền. Tuy nhiên một cốt truyện gần như song song với những gì khán giả đã biết có lẽ khiến người hâm mộ có đôi chút hụt hẫng.

Chờ đợi những sự kiện bất ngờ hơn

Sau tập một tương đối dễ đoán thì khán giả đang mong chờ những bước ngoặt xảy đến trong các tập tiếp theo của What If…? Như đã hé lộ trong đoạn trailer của loạt phim, một trong những tập phim sắp tới sẽ xoay quanh việc T’Challa trở thành một thành viên của Guardians of the Galaxy.

Star-Lord là T'Challa thì liệu chúng ta còn được thấy điệu nhảy cứu team thảm họa năm nào?

Tập phim có sự tham gia lồng tiếng của nam diễn viên quá cố Chadwick Boseman – Black Panther mà chúng ta rất mực yêu mến. Trong phần phim hoạt hình, thay vì trở thành Black Panther và tiếp quản ngai vàng, T’Challa đi vào không gian và trở thành Star-Lord phiên bản của vũ trụ này. Ngoài ra, theo IMDb, Boseman sẽ không chỉ xuất hiện trong một tập mà có thể ở nhiều tập của What If…? và trở thành một trong những nhân vật quan trọng của series.

Nam diễn viên đã qua đời vào năm 2020 ở tuổi 43 sau nhiều năm bí mật chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. What If…? sẽ là dịp đặc biệt để những ai yêu mến anh có thể gặp lại anh trong một câu chuyện hoàn toàn khác.

Ngoài ra, còn có những tuyến truyện khá thú vị như siêu anh hùng xác sống, Tony Stark được Killmonger giải cứu hay Hawkeye biến thành Hulk có vẻ sẽ chiêu đãi fan những vũ trụ đầy bất ngờ trong các tập phim tới.

Kế hoạch mở rộng của Marvel

Trong một cuộc phỏng vấn với Variety, nhà sản xuất điều hành Brad Winderbaum của Marvel cho biết studios đang phát triển hàng loạt dự án series hoạt hình cho Disney Plus, bên cạnh mùa thứ hai của What If…? và một loạt phim hoạt hình ngắn về Baby Groot hiện trong quá trình sản xuất.

Brad không nhắc đến dự án nào về phim hoạt hình chiếu rạp, có vẻ như Marvel hiện tập trung phát triển mảng series làm giàu cho thư viện phim khổng lồ của Disney Plus. Ông cũng cho biết thêm các loạt phim hoạt hình này sẽ tìm cảm hứng mới mẻ từ nguyên tác truyện tranh thay vì ăn theo thành công của phim chiếu rạp Marvel trước đó.

Trong nhiều thập kỷ, hoạt hình từng là mảnh đất duy nhất đáng tin cậy để các nhân vật Marvel có thể bước ra khỏi trang truyện. Loạt hoạt hình X-Men những năm 90 đã chứng minh rằng khán giả thực sự hào hứng với ý tưởng về nhóm siêu anh hùng, là tiền đề để phim người đóng (live-action) ra đời.

Theo một cách nào đó, Marvel Studios đang bắt kịp đối thủ DC Comics – ông lớn đã có cả một lịch sử đáng tự hào về những phim hoạt hình siêu anh hùng chất lượng.

Lợi thế của Marvel là trong 10 năm qua đã xây dựng được một vũ trụ điện ảnh có tính kết nối chặt chẽ và tiềm năng mở rộng vô hạn. Tuy nhiên, để những loạt phim hoạt hình thực sự thu hút được khán giả thì họ cần nhiều hơn là một dàn sao siêu anh hùng lồng tiếng. Thêm vào đó, người hâm mộ có vẻ như chỉ quan tâm đến việc diễn biến của series Disney+ sẽ ảnh hưởng thế nào đến giai đoạn 4 của MCU trên màn ảnh.

Người xem bỏ rơi WandaVision hay The Falcon and The Winter Soldier và thậm chí gần hết cả một mùa của Loki (trừ tập cuối) vì những diễn biến trong các phim này gần như không kết nối nhiều đến dòng thời gian của các bom tấn chiếu rạp.

Nếu như những tập phim sau của What If…? không chứng minh được sự xuất sắc của mình, chúng sẽ gặp phải tình trạng tương tự như các anh em phim dài tập người đóng. Đây cũng sẽ là điều đau đầu mà Marvel phải giải quyết trong khi cân bằng giữa chi phí và lợi nhuận thu về.

Tập 2 của What If…? dự kiến ra mắt vào ngày 18/8, diễn ra trong một vũ trụ mà T’Challa chứ không phải Peter Quill mới là người Yondu lựa chọn làm con nuôi và trở thành Star-Lord.