Tham vọng trở thành 'ông lớn Kpop' của Cube

Thực tế, HYBE, JYP Entertainment, SM và YG Entertainment vốn được coi là Big 4 của ngành giải trí Hàn Quốc. Thế nhưng, thời gian gần đây, nhiều nhãn hiệu vừa và nhỏ âm thầm chống lại Big 4 để giành lấy vị trí một trong những “ông lớn giải trí” ở Kpop.

Trong đó, Cube Entertainment - công ty quản lý (G)I-DLE, đang cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ ở nhiều phương diện.

Theo tờ Hankyung, giá đóng cửa cổ phiếu của Cube Entertainment vào ngày 7/4 là 18,07 USD . So với mức giá đóng cửa 11,72 USD vào ngày 2/1, cố phiếu của hãng trong những tháng đầu năm đã tăng 54,14%. Giải thích về sự gia tăng này, IBK Investment & Securities chỉ ra trong một báo cáo: “Hiệu suất kinh doanh của Cube đang được cải thiện đáng kể nhờ sự mở rộng fandom toàn cầu của các nghệ sĩ, đặc biệt là (G)I-DLE”.

Lee Hwan Wook Lee - nhà phân tích của IBK Investment & Securities - cho biết: “Bên cạnh doanh số bán hàng trực tiếp như album, bản thu âm, buổi biểu diễn và quảng cáo, việc tiêu thụ các sản phẩm thứ cấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (IP), chẳng hạn như nội dung (YouTube), đã góp phần lớn vào lợi nhuận chung của cả công ty".

Ngoài ra, tờ Hankyung còn cho biết Cube Entertainment đang chuẩn bị phát hành NFT với sự cộng tác của PALA - sàn giao dịch NFT lớn nhất ở Hàn Quốc (NFT là viết tắt của Non-Fungible Token, nghĩa là các Token có tính độc nhất và không thể thay thế. Mỗi NFT hoạt động như bằng chứng xác thực về quyền sở hữu trong các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật số).

Tháng 2/2020, VT GMP đã mua lại 30,61% cổ phần của Cube Entertainment và trở thành cổ đông lớn nhất của nhãn hiệu này. Thông qua giao dịch, VT GMP có kế hoạch tăng cường hoạt động kinh doanh mới một cách nghiêm túc, chú trọng phát triển lĩnh vực kinh doanh thương mại truyền thông.

Trước đó, VT GMP đã mua 51% cổ phần của Cablery – công ty sáng tạo và phát triển dịch vụ kết hợp trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo. Ngoài ra, một nền tảng cũng được tối ưu hóa cho thế hệ Z như một phần của hoạt động kinh doanh thương mại truyền thông.

Bởi vậy, sau khi hoàn thiện việc mua lại Cube và Cablery, cổ phiếu VT GMP bắt đầu chứng kiến mức độ gia tăng mạnh mẽ (khoảng 23,85%) trong năm nay. Cùng thời điểm, HYBE ghi nhận mức độ gia tăng 28,02%, JYP Entertainment 14,88%, SM Entertainment 29,79% và YG Entertainment 27,99%. Kết quả này khiến Cube Entertainment được ghi nhận là nhãn hiệu đạt lợi nhuận top đầu trong số các công ty giải trí Hàn Quốc.

Không có nền tảng vững chắc song Cube Entertainment đã từng bước khẳng định vị thế trên trường Kpop nhờ thành công của loạt nghệ sĩ như BEAST, 4-Minute, Btob, Pentagon, (G)I-DLE… Dù gặp không ít trở ngại cũng như thiếu sót trong khâu quản lý, Cube vẫn nhanh chóng khôi phục được sự phát triển vốn có.

Theo báo cáo kinh doanh vào năm ngoái, Cube Entertainment ghi nhận 90 triệu USD doanh thu hợp nhất (tăng 67,7% so với cùng kỳ) và 5,1 triệu USD lợi nhuận hoạt động (tăng 485,6% so với cùng kỳ).

Trong đó, sự phát triển mạnh mẽ của (G)I-DLE chính là yếu tố giúp Cube chứng kiến mức doanh thu tăng trưởng ngày càng cao. Cụ thể, doanh số bán album của (G)I-DLE ghi nhận sự gia tăng ổn định về số lượng với 150.000 bản cho mini-album thứ 3 vào năm 2020, 202.000 bản cho mini-album thứ 4 vào năm 2021, 254.000 bản cho full album đầu tiên vào năm 2022 và 839.000 bản cho mini-album thứ 5 vào tháng 10 cùng năm. Năm nay, album mới của (G)I-DLE được kỳ vọng đạt triệu bản (hơn một triệu bản được bán ra).

Theo giới chuyên môn, nếu lệnh cấm Hallyu ở Trung Quốc được dỡ bỏ, Cube có thể thu được lợi nhuận đáng kể nhờ mức độ nổi tiếng của (G)I-DLE ở quốc gia này, đặc biệt khi số lượng hợp đồng quảng cáo dành cho thành viên Yuqi đang không ngừng tăng lên.

Tính đến ngày 7/4, số lượng đăng ký Weibo của Yuqi - thành viên người Trung Quốc - đã đạt 7,63 triệu. Con số này giúp nữ idol lọt vào top 5 thần tượng Kpop được theo dõi nhiều nhất tại Trung Quốc, chỉ sau Lisa BlackPink (8,93 triệu) ở BXH của nữ.

Bên cạnh đó, thành viên người Thái - Minnie cũng đang cho thấy tầm ảnh hưởng ở lĩnh vực thời trang. Bắt đầu được chú ý từ lần trở lại với TOMBOY, nữ idol thu hút lượng fan đông đảo. Trong tháng 2/2023, cô là khách mời danh dự ở sự kiện ra mắt bộ sưu tập trang sức cao cấp mới của Tiffany & Co. tại quê nhà Thái Lan. Sau đó một tuần, cô tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý tại tuần lễ thời trang Paris Thu Đông 2023 khi xuất hiện với vai trò khách mời của nhà mốt Miu Miu.

Lee Nam Soo - một nhà nghiên cứu tại Kiwoom Securities đã đề cập: “(G)I-DLE đang tái sinh thành một ngôi sao toàn cầu. Bởi vậy, tác động kinh tế từ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của (G)I-DLE ​​sẽ tăng lên đáng kể so với năm ngoái”. Với mức độ nổi tiếng tăng cao, không chỉ nhóm mà cá nhân từng thành viên cũng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Kiwoom Securities cho biết thêm Cube Entertainment có kế hoạch giới thiệu một nhóm nhạc nam và nữ mới trong năm nay. Với việc ra mắt hai nhóm tân binh, doanh thu năm nay dự kiến ​​đạt 119,8 triệu USD (tăng 36,8% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận hoạt động là 12,1 triệu USD (tăng 122% so với cùng kỳ năm ngoái).

Xét theo nhóm ngành, lĩnh vực giải trí dự kiến mang lại 70,4 triệu USD (tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái), trong khi quảng cáo đạt 49,3 triệu USD (tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái).

