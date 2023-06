Tham vọng của G-Dragon sau quãng nghỉ dài

Ngày 16/6, Elle đăng tải những hình ảnh chụp G-Dragon cho ấn phẩm số tháng 7. Nam thần tượng diện trang phục trong bộ sưu tập Chanel Atelier 2022/23 lấy cảm hứng từ Dakar, thủ đô của Senagal.

Sau buổi chụp hình, G-Dragon đã có những chia sẻ về album mới, đang trong quá trình thực hiện. "Trên cương vị một ca sĩ, G-Dragon đã có khoảng thời gian dài nghỉ ngơi. Vì vậy, tôi đang làm việc với tâm trạng hào hứng và vui vẻ", nam ca sĩ nói.

G-Dragon khẳng định bản thân luôn nỗ lực giao tiếp với khán giả thông qua âm nhạc. Anh cho biết: "Nhìn lại những cảm xúc mà tôi đã thể hiện trong các bài hát từ trước đến nay, mọi thứ đều bắt nguồn từ trải nghiệm của chính tôi".

Trước câu hỏi về cách đối mặt với những lời phán xét khi được coi là người dẫn đầu xu hướng, G-Dragon cho biết qua thời gian dài, ai cũng sẽ trở thành mục tiêu để so sánh. "Khi nhìn lại những nhân vật tôi coi là biểu tượng, họ được nhớ đến với tư cách là chính mình, bất kể mọi thời đại. Tôi làm việc chăm chỉ để có thể trở thành một người như vậy".

Thời gian gần đây, G-Dragon gây chú ý qua tin tức hết hạn hợp đồng độc quyền với YG Entertainment. Công ty xác nhận thông tin trên. Hiện hai bên hợp tác ở các hoạt động như quảng cáo thông qua hợp đồng riêng. Ngoài ra, công ty đang lên kế hoạch đàm phán một hợp đồng bổ sung khi G-Dragon tiếp tục hoạt động âm nhạc.

G-Dragon (1988) được mệnh danh là "ông hoàng Kpop" khi có loạt ca khúc phá kỷ lục trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Bên cạnh đó, hình ảnh phi giới tính, độc đáo giúp anh được giới thời trang ưu ái. G-Dragon là đại sứ của Chanel.

