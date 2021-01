Thảm kịch trong viện dưỡng lão có nhiều người gốc Hoa ở Canada

31 nạn nhân tử vong trong viện dưỡng lão với phần lớn người gốc Hoa đã phơi bày thực tế nghiệt ngã của ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe người già ở Canada.

Những ngọn đèn Giáng sinh vẫn lấp lánh bên ngoài Little Mountain Place, một viện dưỡng lão ở khu ngoại ô Vancouver, nhưng bên trong, thảm kịch về sự tấn công tàn khốc của Covid-19 đang ầm thầm diễn ra, theo South China Morning Post.

Các quan chức y tế từ chối thảo luận về tình hình bên trong tòa nhà để “tránh gây lo lắng không cần thiết”. Trong 6 tuần qua, ít nhất 31 người đã tử vong vì Covid-19 và 82% cư dân ở đây đã nhiễm bệnh.

Đây là đợt bùng phát đơn lẻ có số người tử vong cao nhất ở British Columbia, kéo theo hàng loạt vụ thiệt hại kinh hoàng tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe người già trên khắp Canada, kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát.

Viện dưỡng lão Little Mountain Place với phần lớn cư dân người gốc Hoa. Ảnh: SCMP.

Bản chất của đợt bùng phát tại Little Mountain Place phần lớn không được báo cáo. Vụ việc chỉ được biết đến nhờ vào sự tiết lộ của các quan chức y tế, những người từ chối thảo luận, ngoại trừ xác nhận sự việc đang diễn ra.

Celso Pereira, giám đốc phụ trách công tác tại Cơ quan Y tế Vancouver, cho biết: “Tình hình của mỗi đợt bùng phát, bao gồm số ca mắc, có thể diễn biến rất nhanh và nó gây ra sự căng thẳng không cần thiết cho gia đình người dân và bệnh nhân, khi thông tin bị báo cáo công khai sai sự thật”.

Ổ dịch bùng phát bên trong Little Mountain Place chỉ được biết đến thông qua sự tiết lộ của người dân. Vào đêm Giáng sinh, đài phát thanh News 1130 đã công bố nội dung bị rò rỉ trong cuộc gọi qua Zoom của Angela Millar, giám đốc điều hành Little Mountain Place và cư dân.

Trong cuộc gọi, giám đốc Millar nói rằng trong số 114 người sống trong tòa nhà, 93 người đã mắc Covid-19, 31 người đã chết, 14 người bình phục. Virus cũng lây lan nhanh chóng trong số các nhân viên, 63 người dương tính với virus. 15 người đang cách ly tại nhà, 48 người đã khỏi bệnh và quay trở lại làm việc.

Giám đốc Millar nói với South China Morning Post rằng bà không thể bình luận trực tiếp về về số người chết, nhưng thừa nhận thông tin rò rỉ trong cuộc gọi qua Zoom. Khi được hỏi về số người chết được báo cáo là 31 người có chính xác hay không, bà Millar nói: “Chúng tôi có 4 cuộc họp qua Zoom, vì vậy tôi không biết bạn đang đề cập đến cuộc họp nào, nhưng vào thời điểm chúng tôi đưa ra thông tin thì nó chính xác”.

Bà cũng từ chối cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh bên trong tòa nhà.

Cuộc khủng hoảng ngành chăm sóc sức khỏe Canada

Đợt bùng phát Covid-19 bên trong Little Mountain Place dường như rất tàn khốc, không chỉ thế, các viện dưỡng lão trên khắp Canada cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Cơ quan Y tế không đưa ra con số thống kê trên toàn quốc.

82% cư dân bên trong viện dưỡng lão đã mắc Covid-19, 31 người đã thiệt mạng. Ảnh: Little Mountain Place.

Một đợt thống kê do nhà báo tự do Nora Loreto thực hiện, cho thấy 75% tổng số các ca tử vong do Covid-19 ở Canada xảy ra bên trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Thiệt hại nặng nề nhất là ở Quebec và Ontario, nơi sự tàn phá của Covid-19 tại các viện dưỡng lão đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. British Columbia cũng phải ngoại lệ.

Bonnie Henry, nhân viên y tế địa phương đã báo cáo 56 đợt bùng phát tại các viện dưỡng lão và thêm 8 đợt bùng phát tại các cơ sở cấp tỉnh. Khoảng 2/3 trong số 893 ca tử vong vì Covid-19 của bang British Columbia xảy ra tại các viện dưỡng lão.

Ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe người già ở British Columbia từng được ca ngợi về những thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Nhưng giờ đây họ đã không thể ngăn chặn được sự bùng phát mới, đặc biệt là bên trong các viện dưỡng lão.

Cơ quan Y tế Vancouver từ chối trả lời yêu cầu phỏng vấn, hoặc cung cấp thông tin về các đợt bùng phát mới.

Tỷ lệ cao người châu Á bị ảnh hưởng

Dân số tại Little Mountain Place khá đa dạng, nhưng phần lớn là người gốc Á đang sinh sống, dù cơ sở này không cung cấp thông tin cụ thể. Trước khi dịch bệnh bùng phát, các nhóm tình nguyện viên người Trung Quốc đã đến thăm khu nhà mỗi tuần, nhằm tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống cho người gốc Hoa ở đây.

Little Mountain từ lâu đã được xem là cái nôi của người lao động gốc Hoa. 33% cư dân khu vực có gốc Trung Quốc. Trong khi các khu vực khác ở Vancouver đang chịu tác động lớn từ làn sóng người nhập cư Trung Quốc nói tiếng Quan Thoại, những người nói tiếng Quảng Đông vẫn chiếm 2/3 cư dân của Little Mountain Place.

Dù tình hình dịch bệnh bên trong Little Mountain Place đang diễn biến phức tạp, giám đốc Millar thừa nhận nó, nhưng vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng phục hồi.

Tòa nhà đã bị phong tỏa 39 ngày trước, người thân không thể đến thăm, nhưng bà nói rằng một khu tham quan mới đang được xây dựng, với hy vọng tạo điều kiện cho các gia đình đến thăm người thân được ấm cúng.