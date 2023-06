Thảm họa nổ gas không thể ngăn người Trung Quốc ăn đồ nướng

Bất chấp thảm kịch nổ gas tại Ngân Xuyên, các nhà hàng tại Truy Bác - "thủ phủ thịt nướng" của Trung Quốc - dịp cuối tuần qua vẫn đông khách, South China Morning Post đưa tin.

Truy Bác được coi là "thủ phủ thịt nướng" của Trung Quốc, Ảnh: Global Times.

“Đây là cách chúng tôi đảm bảo an toàn”, Zhao Ni, quản lý một chuỗi quán nướng 30 năm tuổi tại Truy Bác, nói trong khi đặt một lò than nhỏ trước mặt khách. “Chúng tôi không dùng gas mà dùng than. Đây đã là truyền thống”.

Zhao có lý do để cho rằng than an toàn hơn gas. Chỉ vài ngày trước đó, một vụ nổ gas đã xảy ra tại một nhà hàng thịt nướng ở thành phố Ngân Xuyên, khiến 31 người thiệt mạng.

Tác động của vụ việc tại Ngân Xuyên lan rộng ra khắp Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu mở chiến dịch chống cháy nổ trên toàn quốc. Truy Bác không phải ngoại lệ.

Giới chức Sơn Đông nói chung và Truy Bác nói riêng tuyên bố tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, đặc biệt là “các quán nướng, khách sạn, nhà hàng và chợ đêm”.

Tuy vậy, từ trước thảm kịch Ngân Xuyên, Truy Bác đã hiểu rõ đảm bảo an toàn là yếu tố sống còn để kéo khách du lịch tới thành phố này - nơi thịt nướng là yếu tố hút khách lớn nhất.

Luôn giữ cảnh giác

Trong những tháng qua, nhờ hiệu ứng từ mạng xã hội, danh tiếng của Truy Bác đã nổi lên với tư cách “thiên đường thịt nướng” tại Trung Quốc. Vào mỗi dịp nghỉ lễ từ đầu năm nay, hàng đoàn du khách kéo tới Truy Bác để trải nghiệm tiệc nướng trứ danh.

Dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động hồi tháng 5, số lượng khách đặt dịch vụ du lịch tại Truy Bác tăng hơn 4 lần thời điểm trước dịch (năm 2019), ứng dụng đặt phòng trực tuyến Ctrip cho biết.

Giới chức địa phương hy vọng du lịch sẽ giúp thành phố - vốn phụ thuộc vào công nghiệp - hồi sinh. Ngành công nghiệp hóa chất, vốn là “xương sống” của nền kinh tế Truy Bác, đang trên đà đi xuống.

Để thu hút du khách, Truy Bác cho phép đỗ xe miễn phí trên khắp thành phố, cũng như xây dựng một khu tổ hợp mới với hàng chục nhà hàng thịt nướng.

Cảnh đông đúc tại một quán nướng ở Truy Bác dịp tết Đoan Ngọ vừa qua. Ảnh: South China Morning Post.

Liu, chủ một nhà hàng, cho biết an toàn là yếu tố được giới chức địa phương đặc biệt quan tâm.

“Kể cả trước khi có tin về vụ nổ, trong những tháng qua, thành phố đã giữ cảnh giác ở mức độ cao chưa từng có”, Liu nói.

Kể từ khi mở cửa hồi tháng 4, nhà hàng của Liu bị chính quyền địa phương kiểm tra hàng ngày. Giới chức thành phố xem xét mọi ngóc ngách của quán ăn, kiểm tra từ an toàn tới vệ sinh và chất lượng thực phẩm.

Sau vụ việc tại Ngân Xuyên, Liu và các nhân viên được yêu cầu áp dụng hàng loạt biện pháp an toàn. Họ cũng phải đi học các lớp cấp cứu.

“Việc thành phố chúng tôi đột nhiên nổi tiếng là điều thần kỳ. Tôi nghĩ mọi người rất nghiêm túc để giữ gìn danh tiếng - thứ chúng tôi phải rất khó khăn mới có được”, Liu nói.

Tính toán lâu dài

Dù vậy, Liu và các chủ cửa hàng có những mối lo ngại khác. Họ không rõ “cơn sốt” Truy Bác sẽ kéo dài đến khi nào.

Trả lời South China Morning Post, một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi từ Thiên Tân cho biết họ quyết định tới Truy Bác sau khi xem các đoạn video trên Douyin, cũng như được con gái đề xuất.

Người chồng nói rằng ông cảm thấy mình đã trải nghiệm xong. “Không tệ, nhưng có lẽ tôi sẽ không đến lần thứ hai”, ông nói.

Trong khi đó, giới chức các tỉnh lân cận như Giang Tô và Hà Nam cũng đang tìm cách lặp lại thành công của Truy Bác. Một số địa phương đã gửi cán bộ tới thành phố này để học tập kinh nghiệm. Một số hội thảo phân tích các nhân tố giúp Truy Bác “cất cánh” cũng đã được tổ chức.

Du khách xếp hàng tại ga tàu cao tốc Truy Bác dịp nghỉ tết Đoan Ngọ. Ảnh: South China Morning Post.

Theo giáo sư Triệu Tích Quân tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, Truy Bác thành công vì đã tìm được cách đưa ẩm thực địa phương lên tầm thương hiệu quốc gia. Bên cạnh đó, do giá thành rẻ, thành phố cũng có thể thu hút nhiều nhóm du khách khác nhau.

Tuy vậy, để tiếp tục thành công, giới chức Truy Bác và các nhà hàng cần đảm bảo thực khách cảm thấy an toàn.

“Các biện pháp đề phòng cần được thực hiện để tăng niềm tin của người tiêu dùng”, giáo sư Triệu nói. “Nhưng chúng cần được tuyên truyền rõ ràng để không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh bình thường”.

Các tài xế taxi và chủ nhà hàng tại Truy Bác cho biết thực khách vẫn tới ăn thịt nướng sau thảm kịch tại Ngân Xuyên, dù số lượng có giảm.

Liu nhận định cơn sốt thịt nướng tại Truy Bác sẽ kéo dài ít nhất đến dịp nghỉ lễ quốc khánh Trung Quốc đầu tháng 10.

“Khi trời lạnh đi, mùa tiệc nướng sẽ kết thúc. Chúng tôi chỉ có thể hy vọng mình đã cung cấp dịch vụ tốt và mọi người sẽ quay lại vào mùa xuân”, anh nói.