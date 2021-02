Thảm họa Gareth Bale

Được kỳ vọng sẽ giúp Tottenham nâng tầm để cạnh tranh suất dự Champions League, nhưng Gareth Bale đang chính là vật cản cho tham vọng đó của Spurs.

Sau 11 trận không được ra sân trong đội hình xuất phát, Gareth Bale được HLV Jose Mourinho điền tên vào đội hình ra quân trước Brighton. Việc Harry Kane chấn thương khiến Mourinho buộc phải dùng Bale trên hàng công 3 người của "Gà trống" bên cạnh Son Heung-min và Steven Bergwijn.

Bale được kỳ vọng sẽ giải tỏa cơn bĩ cực khi Brighton chỉ đứng thứ 17 trên BXH, và cũng chính là CLB duy nhất Bale chọc thủng lưới tại Premier League sau khi trở lại từ Real Madrid.

Bale gây thất vọng trong trận thua 0-1 của Tottenham trước Brighton. Ảnh: Getty.

Song những gì ngôi sao người Xứ Wales cho thấy chỉ là nỗi thất vọng. Bale chỉ đá 61 phút trước khi bị thay ra. Thống kê của Whoscored cho thấy Bale không tung ra cú sút nào, không đi bóng qua người được lần nào suốt thời gian trên sân.

Bale có thể xem là lỗ đen của Tottenham trận này khi bóng cứ tới chân anh là mất. Anh chỉ chuyền bóng chính xác 67%, thấp nhận toàn đội Tottenham, hơn cả thủ thành Hugo Lloris.

Trong 61 phút Bale có mặt trên sân, Tottenham chỉ tung ra đúng 3 cú sút, bằng 1/4 so với Brighton. "Gà trống" bị lép vế hoàn toàn so với đối thủ khi chơi như chấp người. Khi Bale bị thay ra, Tottenham chơi tốt hẳn lên khi cầm bóng áp đảo (65%) sút nhiều hơn đối thủ (5 so với 4).

Các ngôi sao của Tottenham đã đi bóng qua người thành công 5 lần chỉ trong quãng thời gian này, điều Bale không thể làm trong hơn một giờ đồng hồ trước đó.

Phong độ của Bale kém đến mức gây chia rẽ những khách mời của Sky Sports khi trận đấu kết thúc. Graeme Souness tin Bale cần bày tỏ sự bực tức khi không được trao đủ cơ hội ra sân. "Tôi thấy một ngôi sao đẳng cấp thế giới trở lại CLB anh ấy luôn yêu quý và hạnh phúc khi được ngồi ghế dự bị", Souness nói.

"Nếu Bale không hạnh phúc, cậu ấy phải lên tiếng. Hãy để CĐV biết mình không hạnh phúc khi không được chơi đủ. Ở tuổi 31, Bale lẽ ra phải đang trong thời kỳ hoàng kim phong độ". Jamie Redknapp thì cho rằng nếu Bale làm điều đó, anh sẽ trở thành "quả trứng thối" trong phòng thay đồ Tottenham.

Song cả Souness lẫn Redknapp đều có chung quan điểm về phong độ tồi tệ hiện tại của Bale. Đó không phải ngôi sao từng làm nổ tung các cầu trường trong màu áo Real Madrid hay chính Tottenham trước kia.

Mourinho bất lực trước Bale. Ảnh: Reuters.

Mourinho, người bị cho là giam Bale trên ghế dự bị quá nhiều trong mùa giải này, cũng phải đối diện với không ít câu hỏi về tình thế của ngôi sao người Xứ Wales. Trong phòng họp báo sau trận thua Brighton, Mourinho vẫn nhấn mạnh Bale "dính chấn thương" trước khi mùa giải bắt đầu và chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha để ngỏ tương lai của Bale khi nhấn mạnh quãng thời gian "vài tháng tới" sẽ quyết định tất cả. Không rõ Mourinho có muốn câu giờ khi nói vậy hay không, nhưng sự thật là Tottenham đang tụt lại trong cuộc đua vào Top 4 với những trận thua ngớ ngẩn như trước Brighton.

Spurs giờ có 33 điểm sau 20 trận, kém đội đứng thứ tư Leicester City 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Nếu thắng Brighton và trận đấu bù, khoảng cách này sẽ bị san lấp. Nhưng Tottenham đã thua, và Bale phải chịu trách nhiệm khi trình diễn phong độ hoàn toàn dưới tiêu chuẩn.

Mourinho không phải mẫu HLV nuông chiều những cá tính hờn dỗi trong phòng thay đồ. Ông từng huấn luyện Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli hay Paul Pogba, những ngôi sao với đủ các cá tính khác loại. Với bất kỳ ai, Mourinho đều có những thành công nhất định.

Chỉ Bale của hiện tại là Mourinho chưa thể kích hoạt thành công. Bale không đỏng đảnh, bóng bẩy hay cư xử vô lối như bất kỳ ngôi sao nào Mourinho từng huấn luyện. Anh đơn giản chỉ hời hợt, ra sân thi đấu cho tròn trách nhiệm chứ không nỗ lực.

Zinedine Zidane trong cả mùa trước đã hạn chế sử dụng Bale tại Real cũng bởi lý do này. Nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha tin rằng Bale giờ đã mất hoàn toàn cảm hứng với bóng đá. Zidane và Real không thể chấp nhận một ngôi sao cạn kiệt khát vọng như thế trong phòng thay đồ và chấp nhận để anh ra đi.

Sự sa sút của Bale đang khiến Tottenham lâm nguy trong tình cảnh này. Harry Kane, người ghi 19 bàn và kiến tạo 14 lần cho Spurs đã dính chấn thương và sẽ vắng mặt trong ít nhất 2 tuần. Tottenham sẽ thiệt hại nặng khi phải đối đầu với Chelsea, West Brom, Man City và Everton tại FA Cup trong thời gian này.

Với điểm số lúc này, Tottenham chỉ cần thua thêm 1-2 trận là gần như bị hất cẳng hoàn toàn khỏi cuộc đua Top 4. Khi Bale ghi bàn giúp Tottenham thắng Brighton 2-1 ở lượt đi, Mourinho nói tất cả "sẽ sớm thấy Bale thi đấu cho đội hình chính".

Từ đó tới nay đã là 3 tháng, nhưng Bale vẫn chưa sẵn sàng như Mourinho nói. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có lẽ nên dần chấp nhận Bale sẽ không bao giờ sẵn sàng như những gì ông và BLĐ Tottenham kỳ vọng.

Đỉnh cao và khát vọng chơi bóng của Bale có lẽ đã ở cả sau lưng.