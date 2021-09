Tham gia chống dịch, 22 cảnh sát TP.HCM nhận bằng khen của Bộ Công an

Đạt thành tích trong công tác chống phòng chống dịch Covid-19, 22 cán bộ cảnh sát ở TP.HCM nhận bằng khen của lãnh đạo Bộ Công an.

Ngày 9/9, thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an, đến động viên các cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm soát quốc lộ 1 - Bùi Thanh Khiết (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh).

Tại đây, thiếu tướng Đa thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an trao bằng khen của Bộ trưởng Công an cho đại úy Phan Thanh Khơi (cán bộ Công an thị trấn Tân Túc) vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa trao bằng khen cho đại úy Phan Thanh Khơi. Ảnh: T.L.

Cụ thể, đại úy Khơi làm tốt việc nắm tình hình địa bàn phụ trách, rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý chặt từng tổ dân phố, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, không ngại nguy hiểm khống chế 2 F0 gây rối tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Bình Chánh và khu vực vòng xoay Nguyễn Văn Linh.

Cùng ngày, đại tá Hoàng Văn Hà, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an (A09), cùng tổ công tác đến chốt kiểm soát dịch trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình, trao bằng khen của Bộ Công an cho thiếu tá Lê Hoàng (cán bộ Đội CSGT Trật tự, Công an quận Tân Bình).

Thiếu tá Lê Hoàng nhận bằng khen của lãnh đạo Bộ Công an. Ảnh: L.T.

Thiếu tá Hoàng là một trong 22 cán bộ công an tại TP.HCM có những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ghi nhận những đóng góp trên, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã ký quyết định khen thưởng.

Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Trưởng công an quận Tân Bình, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an đã kịp thời ghi nhận, khen thưởng động viên cán bộ chiến sĩ đang nỗ lực trên tuyến đầu chống dịch.