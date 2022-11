Thảm đỏ náo loạn vì Timothée Chalamet

Thảm đỏ lễ ra mắt bộ phim kinh dị “Bones and All” của ngôi sao Timothée Chalamet bị buộc phải đóng cửa vì lượng người hâm mộ kéo đến quá đông.

Timothée Chalamet đang là ngôi sao được yêu thích bậc nhất ở Hollywood.

Thảm đỏ buổi công chiếu bộ phim kinh dị - lãng mạn Bones and All ngoài rạp Space Odeon tại Milan đã buộc phải đóng cửa do sự tập trung đông đảo của người hâm mộ Timothée Chalamet, tờ Screenrant đưa tin ngày 13/11.

Giới quan chức địa phương phải đưa ra quyết định này vì lo ngại cho sự an toàn của buổi lễ do đám đông quá khích. Các đoạn phim được quay lại bên ngoài rạp cho thấy rất nhiều khán giả hâm mộ đang chen lấn, gây náo loạn trong lúc chờ đợi ngôi sao Chalamet xuất hiện.

Buổi chiếu phim sau đó vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch với thời gian hạn chế hơn. Hầu hết thông tin đều được giữ kín. Các ngôi sao cũng được chụp ảnh phía trong rạp chiếu thay vì ngoài thảm đỏ để bảo đảm cho sự an toàn của họ.

Trước đó, lễ ra mắt vào tháng 9 của tác phẩm Bones and All tại Liên hoan phim Venice cũng gặp phải vấn đề tương tự. Lượng người hâm mộ khổng lồ từ mọi nơi đổ về chào đón tài tử trẻ tuổi này. Tuy nhiên, bộ phận an ninh tại Venice có thể kiểm soát được đám đông và sự kiện vẫn diễn ra suôn sẻ.

Đông đảo người hâm mộ tụ tập để chờ đón Chalamet. Ảnh:Variety.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên năm 2015 của Camille DeAngelis, Bones and All là dự án điện ảnh mới nhất của nam diễn viên Timothée Chalamet. Lấy bối cảnh những năm thập niên 1980, chuyện phim xoay quanh chuyện tình giữa hai nhân vật trẻ tuổi Maren (Taylor Russell) và Lee (Timothée Chalamet).

Cả hai sống bên lề xã hội nước Mỹ, rong ruổi cùng nhau trên một hành trình dài đầy kỳ lạ. Câu chuyện lãng mạn bất ngờ trở nên kịch tính, căng thẳng hơn khi Maren phát hiện người tình của mình là một kẻ chuyên sát hại và ăn thịt người.