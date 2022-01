Sự thiếu vắng, ảm đạm của giải thưởng lớn đẩy Hollywood đến bờ vực khó khăn. Biến thể Omicron đưa tác phẩm chờ đợi được tỏa sáng sau Oscar, Quả cầu Vàng vào tình thế mờ nhạt.

Theo New York Times, những bộ phim hào nhoáng như West Side Story của Steven Spielberg, House of Gucci với sự diễn xuất của Lady Gaga, 2022 được dự đoán là sự trở lại hào nhoáng của Hollywood. Khán giả chờ đợi những buổi lễ trao giải không khẩu trang, màn phát biểu của người nổi tiếng.

Nhưng giờ đây, giữa sự tăng vọt của Omicron và việc NBC quyết định không trực tiếp Quả cầu Vàng, Hollywood nói chung dần mất chất vì sự ảm đạm, thiếu vắng những buổi lễ hào nhoáng.

Thảm đỏ hào nhoáng, tề tựu sao hạng A chỉ còn trong quá khứ. Ảnh: News York Times.

Một mùa giải thưởng ảm đạm

Hàng loạt giải thưởng khác như AFI, Critics Choice Awards - vốn được dự đoán lấp đầy khoảng trống của Quả cầu Vàng để lại - bị hoãn lịch. Liên hoan phim Palm Springs cũng bị hủy bỏ. Hầu hết giải thưởng lớn tôn vinh các bộ phim tại phòng vé dời lịch tổ chức vì sự nguy hiểm của biến thể Omicron.

Lễ trao giải Oscar được lên lịch ngày 27/3, hiện tại chưa có dấu hiệu cho thấy sự kiện diễn ra thế nào. Điều quan trọng nhất là liệu có ai đến tham dự và theo dõi hay không.

Do biến thể của Omicron, 2022 giống năm 2021 một cách kỳ lạ. Hollywood lần nữa quay lại sự ảm đạm không ai muốn có. Điều này có thể ảnh hưởng sâu rộng đến các tác phẩm đang có mặt ngoài rạp.

Nancy Utley, cựu đồng chủ tịch của Fox Searchlight, người có công với những bộ phim thành công như 12 Years a Slave và The Shape of Water, nói: “Sự công nhận của các giải thưởng là lý do lớn để khán giả đi xem bộ phim ít được PR rầm rộ. Làm thế nào để khán giả thực hiện được điều đó ở giai đoạn này? Rất khó”.

William C. de Mille, cựu chủ tịch của Viện Hàn lâm trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Mary Pickford năm 1930. Đây được xem là thời kỳ huy hoàng của giải Oscar. Ảnh: Gamma-Keystone.

Nhiều hãng phim kỳ vọng rằng phần lớn doanh thu phòng vé của họ sẽ tăng nhanh trong những tuần quan trọng giữa sự kiện Quả cầu Vàng và Oscar. Giờ đây, việc Quả cầu Vàng đánh mất uy tín khiến mọi thứ vốn khó khăn nay càng khó hơn.

Việc thay đổi thói quen xem phim (một phần do sự phát triển của hình thức phát trực tuyến) khiến phim ngày càng khó kiếm tiền. Không phải tác phẩm nào cũng thành công như Spider-Man: No Way Home.

Stephen Galloway, hiệu trưởng trường Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền thông Dodge của Đại học Chapman, kiêm cựu biên tập viên cấp cao của Hollywood Reporter, nói: “Kinh doanh điện ảnh là tảng đá khổng lồ. Chúng ta sắp nhìn thấy nó vỡ vụn. Khán giả dần từ bỏ thói quen xem phim trên màn ảnh rộng. Mùa giải thưởng là thứ níu chân khán giả nhưng cũng dần mất”.

Giải thưởng của Viện Hàn lâm được thành lập vào năm 1929 để quảng bá thành tựu của Hollywood đến thế giới. Trong giai đoạn đỉnh cao, chương trình truyền hình thu hút đến 55 triệu người xem. Con số đó đã giảm trong nhiều năm. Vào năm 2021, chương trình đạt mức thấp kỷ lục với 10,4 triệu lượt.

Sự kiện năm đó cũng chứng kiến lễ trao giải không có MC, không trình diễn âm nhạc. Tác phẩm giành giải Phim truyện xuất sắc là Nomadland cũng chỉ thu về 3,7 triệu USD (phát đồng thời tại rạp và trên Hulu).

Chờ đợi trật tự thế giới mới

Trong năm qua, Hollywood lên kế hoạch mới. Các ông lớn tận dụng sao hạng A để chứng minh rằng việc ra rạp xem phim vẫn là một phần văn hóa quan trọng, dù sự phát triển của dịch vụ phát trực tuyến đang chiếm ưu thế.

Điều đó dường như không hiệu quả. Công chúng chỉ miễn cưỡng ra rạp để xem phim mình yêu thích. Minh chứng là No Time to Die. Tác phẩm cuối cùng của Daniel Craig trong vai James Bond chỉ thu 160,7 triệu USD tại Bắc Mỹ. Con số này thấp hơn 40 triệu USD so với Spectre (2015) và 144 triệu USD so với Skyfall (2012).

Những bộ phim được đánh giá cao về nội dung như Last Night in Soho ( 10,1 triệu USD ), Nightmare Alley ( 9 triệu USD ) và Belfast ( 6,9 triệu USD ) đều thất bại thảm hại tại phòng vé.

West Side Story của đạo diễn kỳ cựu Steven Spielberg được đánh giá 93% trên Rotten Tomatoes nhưng chỉ thu về 30 triệu USD tại phòng vé nội địa. Trong khi đó bản gốc năm 1961 thu 44 triệu USD - tương được 409 triệu USD ngày nay.

Theo nghiên cứu gần nhất được đăng trên New York Times, 49% khán giả xem phim trước đại dịch không còn mua vé nữa. 8% trong số đó cho rằng họ không bao giờ trở lại rạp phim. Số liệu trên là hồi chuông báo tử cho những bộ phim phải dựa vào lời khen của công chúng để kiếm tiền.

Một số chuyên gia tin rằng số phận của thể loại phim có kinh phí 20- 60 triệu USD như Licorice Pizza, Nightmare Alley và tác phẩm không dựa trên truyện tranh chuyển thể, siêu anh hùng có thể thay đổi mãi mãi.

Nếu thói quen xem phim thay đổi vĩnh viễn, các đề cử và chiến thắng không còn thu hút, việc các tác phẩm như Nightmare Alley được hòa vốn đã khó nay còn khó hơn.

Dune - bộ phim có khả năng tranh giải Oscar - là tác phẩm hiếm hoi kiếm được doanh thu hơn 100 triệu USD ngoài phòng vé. Ảnh: Warner Bros..

Và nếu khán giả ra rạp để xem những pha hành động mãn nhãn của Spider-Man: No Way Home, rất khó để thuyết phục họ bỏ tiền xem bộ phim đen trắng như Belfast.

“Tất cả điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của các nhà làm phim. Nó tác động đến doanh nghiệp và cả loại hình nghệ thuật vốn đã mong manh”, Stephen Galloway của Hollywood Reporter, nói.

Trong số những ứng cử viên có khả năng được đề cử giải Phim truyện xuất sắc, chỉ có Dune - tác phẩm khoa học viễn tưởng dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng - vượt mốc 100 triệu USD tại phòng vé. King Richard và Licorice Pizza lần lượt thu 14,7 triệu và 7 triệu tại phòng vé nội địa.

“Số lượng phim dành cho người lớn kiếm được 50 triệu USD trong năm nay gần như không có. Trong khi năm 2019, 1917 thu 160 triệu USD , Ford & Ferrari kiếm được 120 triệu USD và cả bộ phim nước ngoài như Parasite cũng thu được 52 triệu USD tại Mỹ”, nhà báo kiêm sử gia Mark Harris, nói.

Theo New York Times, các hãng phim đang điều chỉnh hướng đi. MGM đang triển khai chậm Licorice Pizza sau khi những bộ phim danh tiếng thất thu ở 1.000 cụm rạp.

Sony Pictures Classics đang triển khai lại hình thức mà hãng áp dụng vào năm 2021. Họ dành nhiều suất chiếu ảo để phân phối phim lên ứng dụng trực tuyến nhanh hơn.

Trước làn sóng lây nhiễm của biến thể Omicron, nhiều hãng phim lao đao khi rạp chiếu yêu cầu bằng chứng tiêm phòng và xét nghiệm tại chỗ Covid-19. Các biển báo “Cân nhắc khi đến nơi công cộng” vẫn là cảnh tượng quen thuộc khắp Los Angeles.

“2020 là năm để chúng ta thích ứng với khó khăn. Hóa ra năm nay điện ảnh lại tiếp tục đối mặt với thử thách khác. Chúng ta phải chờ đợi khó khăn qua đi và xem trật tự thế giới mới sẽ diễn ra theo hướng nào”, Michael Barker, đồng chủ tịch của Sony Pictures Classics, nói.