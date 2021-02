Thẩm Đằng - 'vua hài mới' vượt Ngô Kinh trong cuộc đua phòng vé

Năm 2015, Goodbye Mr.Loser đánh dấu chuỗi thành tích phòng vé tỷ NDT của Thẩm Đằng với 1,44 tỷ NDT. Những năm tiếp theo, tài tử gặt hái thành công vang dội khi loạt phim anh đóng lần lượt mang về doanh thu “khủng” gồm Never Say Die (2017, 2,2 tỷ NDT), Hello Mr. Billionaire (2018, 2,55 tỷ NDT), Crazy Alien (2019, 2,1 tỷ NDT) và Pegasus (2019, 1,7 tỷ NDT).