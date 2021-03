Thái Vân Linh truyền cảm hứng qua dự án sức khỏe cộng đồng

Với nhiều góc nhìn thú vị, dự án “Stay healthy cùng Thái Vân Linh” có thể giúp bạn thiết lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe chủ động để mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trong vai trò nhà đầu tư, Thái Vân Linh sử dụng kỹ năng và kiến thức tích lũy qua 2 thập kỷ để gặt hái nhiều thành công. Khi làm diễn giả, chị cũng là nhân vật truyền cảm hứng về lối sống tích cực và chủ động qua các vấn đề của cuộc sống, bao gồm cả chăm sóc sức khỏe.

Khoẻ chủ động - xu hướng của thế giới

Nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ra cơ thể con người có khả năng tự bảo vệ sức khỏe lên đến 31%. Do đó, cơ thể chính là “bác sĩ” chữa bệnh lý tưởng nhất. Tuy nhiên, một cơ thể quá nghèo vitamin, dinh dưỡng và khoáng chất không thể đủ sức đề kháng chống lại bệnh tật. Đó là lý do chúng ta cần có ý thức chủ động bảo vệ sức khoẻ.

Ngoài ra, trong hầu hết bệnh lý, thời gian phát hiện đóng vai trò quan trọng. Phát hiện càng sớm càng dễ ngăn chặn sự phát triển của bệnh, tăng khả năng điều trị và kéo dài tuổi thọ. Chủ động chăm sóc sức khoẻ, theo dõi định kỳ là công cụ hữu hiệu giúp phát hiện bệnh kịp thời.

“Health care is not sick care. Sức khỏe của chúng ta cần được quan tâm nhiều hơn là khi có bệnh mới chữa. Đó là xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động mà thế giới đang hướng đến. Sự kết hợp giữa khám sức khỏe định kỳ với theo dõi và tư vấn xuyên suốt của đội ngũ nhân viên y tế sẽ giúp việc chủ động chăm sóc sức khỏe dễ dàng và hiệu quả hơn”, BS Dương Nguyễn Việt Hương - Trưởng khối Lâm sàng tại Jio Health - đánh giá.

Chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình giúp tạo ra màng chắn bảo vệ hữu hiệu và toàn diện, góp phần ngăn ngừa bệnh tật để sống một cuộc đời vui khoẻ. Dự án “Stay healthy cùng Thái Vân Linh” ra đời nhằm lan tỏa thông điệp này.

“Stay healthy cùng Thái Vân Linh” bao gồm chuỗi video về kiến thức sức khỏe hữu ích.

“Health care is not sick care. Sức khỏe của chúng ta cần được quan tâm nhiều hơn là khi có bệnh mới chữa. Đó là xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động mà thế giới đang hướng đến. Sự kết hợp giữa khám sức khỏe định kỳ với theo dõi và tư vấn xuyên suốt của đội ngũ nhân viên y tế sẽ giúp việc chủ động chăm sóc sức khỏe dễ dàng và hiệu quả hơn”, BS Dương Nguyễn Việt Hương - Trưởng khối Lâm sàng tại Jio Health - đánh giá.

Đội ngũ chuyên môn mong muốn tái định nghĩa về chăm sóc sức khỏe thông qua dự án.

Chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình giúp tạo ra màng chắn bảo vệ hữu hiệu và toàn diện, góp phần ngăn ngừa bệnh tật để sống một cuộc đời vui khoẻ. Dự án “Stay healthy cùng Thái Vân Linh” ra đời nhằm lan tỏa thông điệp này.

Chăm sóc chủ động để khỏe mạnh bền vững

“Là người lựa chọn lối sống chủ động, tôi từng rất băn khoăn khi mình lại bị động trong quản lý sức khỏe. Tôi rất vui khi có cơ hội kết nối cùng Jio Health để lan tỏa những thông điệp khỏe chủ động đến cộng đồng”, doanh nhân Thái Vân Linh chia sẻ.

Thông qua chuỗi 3 video do Linh Thái dẫn dắt, với sự có mặt của các bác sĩ Jio Health, dự án “Stay healthy cùng Thái Vân Linh” khơi mở nhiều chủ đề sức khỏe tuy quen mà lạ, chia sẻ các nội dung về sức khỏe thường thức trên cơ sở y khoa, từ đó giúp người xem cập nhật thêm kiến thức hữu ích cho bản thân và gia đình.

Phát sóng vào ngày 20/3 trên fanpage Linh Thái/Thái Vân Linh và kênh YouTube của Jio Health, video mở đầu dự án với chủ đề “Khoẻ tại nhà cho người già và trẻ nhỏ” đã đạt gần 100.000 lượt xem. Video chia sẻ những vấn đề sức khỏe thường gặp ở trẻ em và người lớn tuổi - 2 nhóm đối tượng dành nhiều thời gian ở nhà, nhạy cảm với các nguy cơ gây bệnh.

Những thông tin sức khỏe hữu ích và dễ áp dụng được lồng ghép trong video.

Theo Jio Health, cuộc sống được coi là trọn vẹn chỉ khi chúng ta có tâm trí an lành bên trong một cơ thể khỏe mạnh. Số thứ 2 của dự án với chủ đề “Tinh thần - phần tất yếu của sức khỏe” ra mắt ngày 7/4 sẽ chỉ ra các vấn đề về sức khỏe tinh thần thường gặp và cách phòng tránh.

Chủ đề kết lại dự án sẽ mang tên “Khỏe chủ động - Khỏe dài lâu”. Video ra mắt ngày 24/4, chia sẻ tầm quan trọng của việc có một kế hoạch chăm sóc sức khỏe, đồng thời hướng dẫn cách thiết lập kế hoạch chủ động để bảo vệ cho bản thân và gia đình. Độc giả đón xem các số tiếp theo của dự án tại đây.

Chia sẻ về một trong những động lực cho ra đời dự án, Thái Vân Linh cởi mở: “Trước đây, hạnh phúc với tôi là đứng trên một tòa nhà rất cao ở New York và nhìn thấy cả thành phố. Còn bây giờ, hạnh phúc của tôi là cảm giác an tâm, bình yên khi nhìn thấy cả nhà luôn vui vẻ, khỏe mạnh.”

Cảm giác an yên là động lực thôi thúc Linh Thái thực hiện dự án.