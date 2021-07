Thái tử Lee Chang của 'Vương triều xác sống' sẽ có phim riêng

Sau nhân vật Ashin, thái tử Lee Chang là nhân vật tiếp theo của "Kingdom" được sản xuất phim riêng.

Sports Chosun đưa tin ngày 23/7, tập phim ngoại truyện dài 92 phút nhan đề Kingdom: Ashin of the North của series phim xác sống ăn khách Kingdom đã lên sóng dịch vụ xem video trực tuyến Netflix. Tập phim là phần tiền truyện của cả series, kể về quá khứ của nhân vật Ashin (Jun Ji Hyun) - người phụ nữ bí ẩn xuất hiện ở cuối mùa hai.

Cùng ngày, truyền thông Hàn Quốc đưa tin ê-kíp sản xuất Kingdom đang chuẩn bị kế hoạch phát hành tập phim đặc biệt thứ hai thuộc series. Thông tin ban đầu cho hay tác phẩm sẽ được sản xuất theo định dạng phim điện ảnh chiếu trên truyền hình tương tự Kingdom: Ashin of the North.

Lee Chang là người đã lãnh đạo cuộc chiến chống xác sống kéo dài qua hai mùa phim Kingdom. Ảnh: Netflix.

Tập phim có nhan đề tạm đặt Kingdom: Tale of the Crown Prince, do đạo diễn Kang Yoon Sung thực hiện. Anh nổi tiếng với phim điện ảnh The Outlaw (2017). Nhân vật chính trong tập đặc biệt sắp ra mắt là Lee Chang (Joo Ji Hoon) - trái tim của TV series.

Tale of the Crown Prince sẽ đưa người xem khám phá quá khứ cũng như hiện tại của vị thái tử nay đã giã từ vương vị. Tương tự Ashin of the North, tập phim được kỳ vọng sẽ cung cấp cho khán giả thêm nhiều mảnh ghép còn thiếu để hoàn thành bức tranh đại dịch xác sống thời Joseon.

Tuy nhiên, Netflix chưa có phát ngôn chính thức về dự án ngoại truyện. Cũng trong ngày 23/7, đại diện dịch vụ xem video trực tuyến cho hay: “Chưa có kế hoạch nào được thông qua”.