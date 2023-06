Thái Từ Khôn sụp đổ hình tượng ở tuổi 25

Thái Từ Khôn bị tố ép bạn tình phá thai và có mối quan hệ với nhiều phụ nữ khác. Hiện tại, nam thần tượng vẫn giữ im lặng.

Sohu đưa tin những ngày qua, truyền thông Trung Quốc và công chúng chấn động trước thông tin "centrer quốc dân" Thái Từ Khôn vướng bê bối tình ái. Nam thần tượng vốn được coi là người lịch thiệp với phái nữ giờ đây bị tố chối bỏ trách nhiệm làm cha, ép người tình phá thai.

Thông tin liên quan đến vụ việc của Thái Từ Khôn đã chiếm hàng loạt vị trí trên bảng chủ đề nóng của Weibo với hơn 1 tỷ lượt đọc. Nhiều người cho rằng, do vướng bê bối lớn, sự nghiệp của Thái Từ Khôn sẽ sớm kết thúc.

Nổi tiếng nhanh, fan hùng hậu

Thái Từ Khôn sinh năm 1998, nổi lên sau khi giành hạng nhất trong show tuyển chọn thần tượng Idol Produce 2018. Nhờ tài năng, vẻ ngoài điển trai, nam ca sĩ được yêu thích nhất chương trình và chiến thắng với 47 triệu phiếu bình chọn từ khán giả. Từ một thực tập sinh tự do, không có công ty chống lưng, anh vượt lên các đối thủ có gia thế giàu có, công ty mạnh khác.

Theo Sina, tại thời điểm đó, tên tuổi của Thái Từ Khôn nổi tiếng khắp châu Á. Nam ca sĩ được coi là thế hệ thần tượng mới, thay thế những cái tên cũ như Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm. Anh được gọi là "center quốc dân" (center là vị trí trung tâm, gương mặt đại diện nhóm nhạc).

Sau khi bước chân vào giới giải trí, Thái Từ Khôn chứng minh tài năng âm nhạc của mình với các tác phẩm như Tái sinh, Tình nhân, Hiện tượng, Wait Wait Wait, Pull Up, Young, For You... nổi tiếng khắp mạng xã hội Trung Quốc. Các ca khúc chủ yếu do Thái Từ Khôn tự sáng tác và phối khí. Nam thần tượng được đánh giá là ngôi sao toàn năng, tương lai tươi sáng, rực rỡ. Anh giành nhiều giải thưởng trong các lễ trao giải cuối năm.

Với lượng fan đông đảo, MV cá nhân đầu tiên của Thái Từ Khôn Pull up đạt hơn 10 triệu lượt share chỉ trong thời gian ngắn.

Năm 2020, ở tuổi 22, nam ca sĩ đã giữ vai trò dẫn dắt chương trình và cố vấn thí sinh trong show tuyển chọn nhóm nữ Thanh xuân có bạn 2. Cuối năm 2020, Thái Từ Khôn lọt top 4 nghệ sĩ nam nổi bật nhất Trung Quốc - cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Dịch Dương Thiên Tỉ, theo đánh giá của Sohu.

Thái Từ Khôn luôn được nhận định là ngôi sao trẻ tài năng, phá cách, khí chất sang trọng, thời thượng rất hợp với thời trang. Ảnh: Weibo.

Thái Từ Khôn có thời gian nổi tiếng nhanh, chỉ sau 3 tháng tham gia show Idol Produce 2018. Anh cũng là ca sĩ thần tượng hiếm hoi chỉ hoạt động âm nhạc, không tham gia diễn xuất nhưng vẫn đứng vào hàng ngũ "đỉnh lưu" (những ngôi sao có giá trị thương mại cao nhất, fan đông đảo nhất Trung Quốc).

Bên cạnh đó, Thái Từ Khôn còn là con cưng của giới thời trang, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn, tham gia các tuần lễ thời trang quốc tế, góp mặt tại Met Gala 2023... Nam ca sĩ nắm trong tay 23 hợp đồng quảng cáo của nhiều thương hiệu xa xỉ, là đại diện cho nhãn hàng Prada.

Tuy nhiên, sự nghiệp rực rỡ và danh tiếng đỉnh cao của Thái Từ Khôn sụp đổ sau khi vướng bê bối tình ái. Nam ca sĩ vốn luôn được khen ngợi là người biết giữ đời tư sạch sẽ, lại vướng lùm xùm tình một đêm, dẫn đến đối phương mang thai. Không những thế, anh bị tố chối bỏ trách nhiệm, yêu cầu người tình phá thai.

Theo nguồn tin, khi biết chuyện, mẹ của Thái Từ Khôn nghi ngờ cô gái gài bẫy con mình. Sau khi xác nhận con trai không dùng biện pháp an toàn, bà tìm cô gái để đề nghị bồi thường. Bà đồng thời cho nhân viên lắp camera trước nhà để theo dõi đời tư của cô. Thái Từ Khôn và mẹ bị cô gái báo cảnh sát vì tội xâm phạm đời tư. Tháng 7/2021, hai bên đã ký giấy hòa giải, nhưng sự việc vẫn bại lộ và là cú sốc lớn với ngành giải trí.

Ngoài ra, theo blogger Giang Tiểu Yến, Thái Từ Khôn còn bí mật quan hệ tình ái với nhiều phụ nữ. Anh được tiết lộ có con với 3 người phụ nữ khác.

Sự im lặng sau bê bối

Vụ scandal của Thái Từ Khôn vỡ lở khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt là các đối tác và người hâm mộ. Trước những thông tin tiêu cực có thể phá hủy hoàn toàn sự nghiệp, phía Thái Từ Khôn vẫn không lên tiếng về vụ việc.

Trải qua 24 giờ, thời gian vàng để xử lý khủng khoảng truyền thông, Thái Từ Khôn không lên tiếng đính chính, cũng không xin lỗi, không xuất hiện. Nam ca sĩ dường như biến mất.

Theo phân tích của người trong ngành giải trí, sự im lặng kéo dài của Thái Từ Khôn dường như là phương án giải quyết tốt nhất. Scandal của nam ca sĩ vốn dĩ đã được hòa giải từ năm 2021. Với những bằng chứng được tung ra, khó có thể nói anh bị oan. Nhưng những bê bối này chỉ liên quan đến đời sống tình ái cá nhân, Thái Từ Khôn mắc sai lầm về đạo đức, song không vi phạm pháp luật.

Thái Từ Khôn vẫn chưa lên tiếng. Ảnh: Weibo.

Anh im lặng để chờ dư luận lắng xuống. Khi công chúng không còn sục sôi trước những thông tin chấn động, họ sẽ bớt tò mò về đời tư của nam ca sĩ hơn. Nếu sau đó Thái Từ Khôn đứng ra xin lỗi, cũng dễ được chấp nhận hơn.

Sohu phân tích Thái Từ Khôn không rõ phía phóng viên đã nắm được những tin tức như thế nào, nên anh không dám đứng ra biện minh cho bản thân, tránh mắc lỗi, trở thành kẻ giảo biện, khiến sự việc thêm trầm trọng.

Bên cạnh đó, việc Thái Từ Khôn không thừa nhận bê bối, tuy giống hành động tự lừa mình dối người, sẽ khiến một bộ phận người hâm mộ vẫn còn giữ niềm tin vào nam ca sĩ.

Tương lai của Thái Từ Khôn

Tuy nhiên, theo Sohu, tương lai của Thái Từ Khôn rất u ám. Nam ca sĩ không vi phạm pháp luật bởi đây là chuyện tình cảm giữa hai người trưởng thành. Như vậy, Thái Từ Khôn sẽ không bị cấm hoạt động nghệ thuật.

Song, giống như trường hợp của Mạnh Mỹ Kỳ, vì vướng bê bối cá nhân, sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thái Từ Khôn hiện tại không còn hình tượng đẹp, bị gắn mác "trai hư", "kẻ nhát gan". Do đó, trong mắt công chúng, anh vẫn là nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức. Lượng fan đông đảo không thể giúp nam ca sĩ thoát khỏi sự phán xét từ công chúng, chưa kể Thái Từ Khôn có lượng antifan cũng nhiều không kém.

Bê bối tình ái khiến hình ảnh của Thái Từ Khôn sụp đổ. Ảnh: Weibo.

Bên cạnh đó, vì Thái Từ Khôn chưa xuất hiện, các thương hiệu chưa có động thái hủy bỏ hợp đồng với anh. Tuy nhiên, sự sụp đổ danh tiếng khiến nam ca sĩ đối mặt với nguy cơ bị đối tác quay lưng, phải bồi thường hợp đồng.

Thái Từ Khôn đã có sự nghiệp đỉnh cao khi còn rất trẻ, chưa tới 20 tuổi. Nhưng nam ca sĩ dường như không trân trọng danh tiếng và tình cảm của người hâm mộ. Anh bước vào vết xe đổ của Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong, những "đỉnh lưu" đã đánh mất sự nghiệp vì bê bối.