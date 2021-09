Thái Từ Khôn, Lucas ngừng tham gia game show

Hai ca sĩ thần tượng sẽ vắng mặt trong mùa mới của Keep Running. Nữ diễn viên Bạch Lộc và tài tử Lâm Nhất sẽ thay thế vai trò của họ.

Ngày 24/9, QQ đưa tin show giải trí ăn khách Keep Running (hay còn gọi là Running Man bản Trung) lên kế hoạch ghi hình mùa mới ở Sơn Đông. Nhóm thành viên cố định của chương trình có sự xáo trộn.

Hai sao trẻ là Thái Từ Khôn và Lucas Hoàng Húc Hi bị loại khỏi mùa mới. Thay thế họ là nữ diễn viên Bạch Lộc và tài tử Lâm Nhất. Đội hình cũ được giữ lại gồm Angelababy, Lý Thần, Trịnh Khải, Sa Dật và Tống Vũ Kỳ.

Gần đây, Thái Từ Khôn và Lucas Hoàng Húc Hi đều vướng ồn ào khiến hình ảnh bị hoen ố. Ảnh: Sohu.

Theo QQ, Lucas Hoàng Húc Hi chủ động rút khỏi show. Tháng 8, anh vướng bê bối tình ái rúng động, và tuyên bố tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để kiểm điểm bản thân.

Trong khi đó, việc Thái Từ Khôn vắng mặt được thông báo là vướng lịch trình. Gần đây, hình ảnh của nam nghệ sĩ bị ảnh hưởng với hai lần bị kênh truyền thông trung ương lấy làm ví dụ phê bình. Anh nằm trong nhóm sao liên quan đến chính sách cấm nghệ sĩ có hình tượng ẻo lả của giới chức.

Việc mất đi Thái Từ Khôn và Lucas Hoàng Húc Hi được dự đoán sẽ gây ảnh hưởng lớn đến rating của Keep Running. Với tư cách thành viên mới, hai nam ca sĩ thần tượng đã giúp chương trình có bước chuyển ngoặt lớn, tăng sức hút trong hai mùa gần nhất. Trước đó, sự rút lui của các thành viên cũ như Đặng Siêu, Trần Hách, Lộc Hàm khiến lượng khán giả xem Keep Running giảm sút.

Lâm Nhất và Bạch Lộc là hai thành viên mới của Keep Running. Ảnh: Sina.

Về hai thành viên mới, Bạch Lộc sinh năm 1994, là nghệ sĩ dưới trướng công ty quản lý của Vu Chính. Cô được biết đến từ bộ phim Phượng Tù Hoàng (2017), và được yêu thích nhiều với phim Học viện quân sự Liệt Hỏa, Chiêu Diêu, Nửa là mật ngọt, nửa là đau thương. Mới đây, sao nữ có hai tác phẩm Châu Sinh như cố và Một đời một kiếp đóng cùng Nhậm Gia Luân được khán giả đánh giá cao.

Lâm Nhất sinh năm 1999, được mệnh danh là nam thần học đường thế hệ mới sau vai chính Cố Vị Dịch trong Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta. Anh hiện là gương mặt trẻ được yêu mến với ngoại hình điển trai, đời tư sạch, tính cách thân thiện.