Thái Từ Khôn gây họa cho show Keep Running

Chương trình giải trí Keep Running phải hoãn chiếu tập gần cuối có sự góp mặt của Thái Từ Khôn. Đây là động thái đầu tiên từ nhà sản xuất với bê bối của nam ca sĩ.

Ngày 30/6, Sohu đưa tin chương trình Keep Running (Running Man bản Trung) thông báo hai tập cuối của mùa thứ 7 tạm hoãn chiếu. Theo Sohu, nguyên nhân là tập này có sự góp mặt của Thái Từ Khôn. Nam ca sĩ đang vướng bê bối quan hệ tình một đêm nhưng chối bỏ trách nhiệm làm cha.

Truyền thông cho biết trong ba mùa trước của Keep Running, Thái Từ Khôn giữ vai trò khách mời thường trú. Anh là nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, giúp rating chương trình tăng cao.

Tuy nhiên, trong mùa mới nhất, Thái Từ Khôn không tham gia với lý do bận tổ chức concert. Anh chỉ làm khách mời trong hai tập cuối. Đáng nói, hai tập này được đầu tư kinh phí cao, đoàn nghệ sĩ hơn 10 người tới Thái Lan ghi hình trong nhiều ngày. Chương trình còn có sự tham gia của các khách mời như Angelababy, Phạm Thừa Thừa, Vương Hạc Đệ, Tống Vũ Kỳ và Minnie - hai thành viên của nhóm nhạc nữ Kpop (G)I-DLE.

Chương trình Keep Running có sự góp mặt của Thái Từ Khôn hoãn phát sóng. Ảnh: Weibo.

Trước thông tin hoãn chiếu, người hâm mộ của những nghệ sĩ khác không hài lòng. Họ lo lắng nhà sản xuất phải mất nhiều thời gian để cắt bớt thời lượng của Thái Từ Khôn, hoặc hai tập cuối sẽ không thể lên sóng.

Sohu bình luận vụ việc của Thái Từ Khôn được đánh giá là không vi phạm pháp luật và cũng chưa có thông báo nào về việc cấm sóng. Bên cạnh đó, Thái Từ Khôn im lặng nhiều ngày, không lên tiếng. Thế nhưng nam thần tượng vẫn khiến khán giả thất vọng, bị xếp vào nhóm nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức, đời tư bê bối. Do đó, các chương trình lo ngại sự xuất hiện của anh sẽ khiến nhà sản xuất bị cơ quan quản lý nghệ thuật cảnh cáo và khán giả tẩy chay.

Một số nguồn tin cho hay nam ca sĩ được lựa chọn để trở thành gương mặt trang bìa tạp chí Cosmopolitan tháng 8, chào mừng tháng sinh nhật anh, nhưng hiện tại kế hoạch này bị hủy. Một số thương hiệu như sữa chua An Mộ Hy cũng âm thầm hủy hợp đồng quảng cáo với Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn đang phải chịu hậu quả do bê bối đời tư của mình. Ảnh: Weibo.

Ngày 26/6, một cô gái (gọi là C.) tố Thái Từ Khôn chối bỏ trách nhiệm làm cha, ép cô phá thai vào năm 2021. Khi biết chuyện, mẹ của Thái Từ Khôn nghi ngờ C. gài bẫy con mình. Bà một mặt đề nghị bồi thường, mặt khác thuê thám tử tư theo dõi, lắp camera mini trước cửa nhà C.

Tháng 7/2021, mẹ Thái Từ Khôn chuyển cho cô này 62.000 USD phí đền bù và bồi dưỡng hậu phá thai. Đến tháng 9 cùng năm, hai bên ký hợp đồng hòa giải. Nhưng đến nay, sự việc đã bị lộ, gây sốc cho công chúng.

Thái Từ Khôn sinh năm 1998, nổi danh sau khi giành vị trí quán quân của chương trình Idol Produce (2018). Nhờ ngoại hình điển trai và tài năng nổi trội, anh nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ hot nhất tại Trung Quốc, được mệnh danh là "center quốc dân".