Thai phụ chuyển dạ trên đường về quê

Trên đường chạy xe máy từ TP.HCM về Thanh Hóa, chị Anh chuyển dạ, có dấu hiệu sinh non khi đến Quảng Ngãi.

Sáng 7/10, sức khỏe của thai phụ Đinh Thị Phương Anh (19 tuổi, ngụ Thanh Hóa) dần hồi phục, ổn định tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi.

Tối qua, chị Anh cùng chồng và con gái 14 tháng tuổi chạy xe máy từ TP.HCM về quê Thanh Hóa, khi đến TP Quảng Ngãi thì dừng lại bên đường nghỉ ngơi.

"Một người dân gần đó đến tặng mấy hộp cơm cho chúng tôi ăn lót dạ. Trời tạnh mưa, mọi người tiếp tục chạy xe về quê thì vợ tôi đau bụng nên phải tìm đường đưa đến bệnh viện cấp cứu", anh Quyết, chồng thai phụ, thuật lại.

Bác sĩ chăm sóc cho thai phụ Anh tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi. Ảnh: B.Minh.

Ảnh hưởng dịch Covid-19, vợ chồng anh Quyết cùng mẹ và anh trai lâm cảnh thất nghiệp. Tháng 7 vừa qua, 4 người trong gia đình anh mắc Covid-19 phải nhập viện điều trị. Cuộc sống khó khăn nên sau khi TP.HCM nới lỏng giãn cách, bệnh được chữa khỏi, gia đình anh Quyết chạy xe máy về quê Thanh Hóa.

Khoảng 18h30 ngày 6/10, họ đến đường tránh quốc lộ 1 thuộc phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, thì ghé vào vỉa hè trú mưa và chị Anh chuyển dạ.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, cho hay chị Anh mang thai 35 tuần tuổi, có dấu hiệu chuyển dạ sinh non.

"Bầu thai còn ba tuần nữa mới đủ tuổi nhưng chị này di chuyển đường xa bằng xe máy nên có dấu hiệu chuyển dạ sinh non. Rất may gia đình đã đưa chị đến bệnh viện cấp cứu, điều trị kịp thời. Đến sáng nay, sức khỏe của sản phụ Anh đã ổn định, thai nhi an toàn", ông Tuyến nói.

Vợ chồng sản phụ Anh. Ảnh: B.Minh.

Theo các bác sĩ, gia đình chị Anh đặc biệt khó khăn, không có tiền đóng viện phí. Sau khi biết được hoàn cảnh của thai phụ này, một số y tá, bác sĩ và các nhà hảo tâm đã quyên góp tiền hỗ trợ.

Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới gây mưa gió lớn, tối 6/10, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu lực lượng công an, y tế vận động, đưa người dân về các địa điểm cách ly tập trung nghỉ qua đêm nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe, nhất là đối với trẻ em, phụ nữ mang thai.

Những ngày này, Công an Quảng Ngãi tổ chức tuần tra trên quốc lộ 1, nếu gặp trường hợp khó khăn sẽ tạo điều kiện cho họ nơi ở tạm, nhất là trong thời điểm mưa lớn kéo dài.

Ngoài ra, địa phương cũng trích 100 triệu đồng để mua nhu yếu phẩm, nước uống hỗ trợ người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía nam về quê đi qua địa bàn Quảng Ngãi.