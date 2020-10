Thái Nguyên phấn đấu là trung tâm kinh tế ở khu vực phía Bắc

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút thêm nguồn lực, nâng cao sức mạnh, huy động tiềm năng toàn xã hội.

Ngày 12/10, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự và chỉ đạo phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bứt tốc, chuyển hướng mạnh mẽ

Bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, cho hay nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, 19/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Thu ngân sách Nhà nước năm 2020 gần 16.000 tỷ đồng , bằng 2,1 lần so với đầu nhiệm kỳ. GRDP bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng, tăng 1,7 lần so với 2015.

Thái Nguyên là tỉnh đứng đầu 14 địa phương trung du miền núi phía Bắc về xây dựng nông thôn mới; đứng thứ tư toàn quốc về giá trị sản xuất công nghiệp. Quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, an sinh xã hội luôn được đảm bảo.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ảnh: Thainguyen.gov.vn.

Tỉnh Thái Nguyên tạo thêm 21.500 việc làm cho lao động mỗi năm. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,1%.

Về nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới, bà Hải nhấn mạnh Đảng bộ và nhân dân Thái Nguyên quyết tâm xây dựng tỉnh ngày càng phát triển giàu mạnh, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng; GRDP bình quân đầu người đạt trên 150 triệu đồng/năm. Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn, hiện đại không những chỉ của vùng Trung du miền núi phía Bắc mà còn của Vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Vai trò trung tâm kinh tế các tỉnh miền núi phía bắc

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh chúc mừng thành tựu ấn tượng mà Thái Nguyên đạt được trong 5 năm vừa qua. Ông nhấn manh tỉnh luôn nằm trong nhóm địa phương đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới bình quân mỗi năm khoảng 350.

Với vị trí chiến lược quan trọng, vừa là cửa ngõ và nằm trong vùng thủ đô Hà Nội, Phó thủ tướng nhấn mạnh Thái Nguyên có điều kiện trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô vào năm 2030.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Thainguyen.gov.vn.

Ông mong muốn Đảng bộ tỉnh chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế, để thu hút thêm nguồn lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên cần ưu tiên thu hút các loại hình công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp điện tử, thông tin, chế biến các kim loại quý.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tỉnh tận dụng tốt lợi thế đường vành đai 5 Hà Nội, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tiếp tục đầu tư kết nối với các tỉnh Việt Bắc, sân bay quốc tế Nội Bài...

Tại Đại hội lần này, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt, bầu nhân sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới.

Ông nhấn mạnh Ban Chấp hành khóa mới phải thực sự là một tập thể mạnh, đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, gắn bó mật thiết với nhân dân.