Thái Lan, Singapore có muốn tránh Việt Nam?

Đội thắng trong trận tranh ngôi nhất bảng A AFF Cup 2020 tối nay (18/12) nhiều khả năng sẽ tránh được đương kim vô địch Việt Nam ở bán kết.

Các tính toán của tuyển Thái Lan và Singapore sẽ phải liên quan chặt chẽ tới tình hình bảng B.

Tại bảng B, Indonesia, Việt Nam (cùng 7 điểm), Malaysia (6 điểm) đang cạnh tranh hai tấm vé vào bán kết. Ở lượt cuối, tuyển Việt Nam chỉ gặp Campuchia, trong khi Indonesia và Malaysia phải chạm trán nhau. Căn cứ vào lịch thi đấu và tương quan hiện tại giữa các đội, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ đứng đầu sau vòng bảng. Indonesia hoặc Malaysia sẽ lấy vị trí thứ hai.

Điều đó đồng nghĩa đội nhì bảng A sẽ phải gặp đội nhất bảng B là Việt Nam ở bán kết.

Adisak Kraisorn (số 9) ghi bàn vào lưới Singapore ở AFF Cup 2018. Ảnh: AFF.

Thái Lan và Singapore hiểu điều này. Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch giải. So với Malaysia đang gây thất vọng hay Indonesia trẻ trung, Quang Hải và đồng đội rõ ràng là thử thách khó nhằn hơn hẳn. Muốn tránh Việt Nam, Thái Lan và Singapore sẽ cần những kết quả có lợi trong cuộc đối đầu trực tiếp.

Hai đội tuyển này đang có cùng 9 điểm nhưng Thái Lan xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +6). Chỉ cần không thua Singapore, tuyển Thái sẽ giành ngôi đầu bảng và đẩy hai ứng viên tiềm năng vào cuộc so găng ở bán kết.

Nhưng điều đó không có nghĩa mọi lợi thế sẽ giành cho đội đứng đầu.

Điều lệ AFF Cup 2020 quy định đội đứng đầu bảng A sẽ đá bán kết vào ngày 23/12 còn đội nhì bảng đá ngày 22/12, sớm một hôm. Các trận bán kết lượt về cũng diễn ra với thời gian tương tự.

Nếu Thái Lan đứng đầu bảng A và thắng bán kết, họ sẽ chỉ được nghỉ 2 ngày so với 3 ngày của đối thủ ở trận chung kết lượt đi.

Đây là cách sắp xếp thông minh để cân bằng quyền lợi giữa các đội của ban tổ chức giải. Đội đầu bảng, có quyền chọn đối thủ sẽ có thời gian nghỉ ngơi ít hơn. Đây cũng là điều Thái Lan, Singapore phải xem xét kỹ.

Thái Lan toàn thắng Singapore trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Thống kê: Flashscore.

Trở lại với trận đấu, trận Thái Lan và Singapore là cuộc chạm trán của hai đội tuyển giàu thành tích nhất AFF Cup với 9 lần vô địch. Tuy nhiên, Singapore đã sa sút rất nhiều trong những năm qua. Chức vô địch năm 2012 cũng là lần gần nhất, đội tuyển đảo quốc sư tử có mặt ở bán kết. Họ đã không thể vào tốp 4 trong 3 kỳ AFF Cup gần nhất.

Thời gian Singapore vắng mặt chứng kiến Thái Lan vươn lên mạnh mẽ với các danh hiệu năm 2014 và 2016. Đây cũng là thời kỳ bóng đá Thái Lan bứt lên, chạm tới đẳng cấp châu lục và bắt đầu thể hiện sức mạnh vượt trội từ cả đội tuyển quốc gia lẫn giải quốc nội.

5 lần đối đầu gần nhất, tuyển Thái Lan toàn thắng trước Singapore, trong đó có 4 lần diễn ra chính tại AFF Cup. Năm 2018, tuyển Thái chỉ cần 23 phút để ghi 2 bàn vào lưới đối thủ trước khi hoàn tất thắng lợi 3-0.

Tái ngộ ở AFF Cup lần này, Singapore dù đã tiến bộ đáng kể vẫn bị đánh giá là kèo dưới so với tuyển Thái. Lợi thế điểm số, chỉ số phụ, tiếng nói lịch sử đều đang nghiêng về phía Thái Lan. Chanathip Songkrasin và đồng đội có đủ thực lực để giành một kết quả thuận lợi trước Singapore, qua đó tránh gặp đối thủ mạnh Việt Nam ở bán kết.