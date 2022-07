Thách thức trước ngày thu phí không dừng hoàn toàn trên cao tốc

Tỷ lệ dán thẻ tại các tỉnh phía nam còn thấp, phát sinh lỗi kỹ thuật, biển số giả... là những vấn đề được nêu ra trước thời điểm cả nước triển khai thu phí không dừng.

Chỉ còn 2 ngày trước thời điểm áp dụng thu phí không dừng hoàn toàn trên đường cao tốc, một số trạm thu phí vẫn chưa vận hành trơn tru hệ thống ETC do tỷ lệ phương tiện sử dụng dịch vụ còn thấp và người dân còn vấp phải khó khăn về thủ tục, lỗi kỹ thuật khi đăng ký dịch vụ.

Tại buổi tọa đàm về thu phí không dừng do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều 29/7, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ tái khẳng định tất cả các phương tiện đi vào đường cao tốc từ 1/8 bắt buộc phải sử dụng công nghệ thu phí không dừng.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết các tuyến cao tốc trên cả nước sẽ thu phí không dừng hoàn toàn từ 1/8. Ảnh: VGP.

Chia sẻ về việc vận hành ETC tại cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, ông Phạm Hồng Quang, Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cho biết tỷ lệ phương tiện sử dụng dịch vụ ETC tại cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây những ngày qua rất thấp, chỉ đạt 31-37%. Con số này tại tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình là 77%.

Có thể thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa tỷ lệ phương tiện sử dụng ETC tại miền Nam và miền Bắc do trước đây ở phía Bắc triển khai thu phí không dừng nhiều hơn. Đến khi áp dụng thu phí ETC tại cao tốc Long Thành, tỷ lệ sử dụng dịch vụ ETC ở TP.HCM mới tăng lên được 59%.

Bên cạnh việc tỷ lệ dán thẻ còn thấp, việc vận hành hệ thống thu phí không dừng cũng còn những sai số dẫn đến phiền toái cho người sử dụng, đơn cử như tình trạng chủ tài khoản ETC bị trừ tiền dù không hề lái xe qua trạm.

Về tình trạng này, ông Hồ Trọng Vinh, Phó giám đốc VETC, kiến nghị Bộ GTVT không nên cho phép căn cứ vào biển số xe để trừ tiền, bởi việc một số đối tượng dùng biển số giả sẽ khiến cho chủ xe thật bị trừ tiền oan.

Liên quan đến các vấn đề phát sinh trên cao tốc thời gian qua như ùn tắc trước trạm thu phí, lỗi hệ thống... Thứ trưởng Thọ cho biết tất cả tình huống khi áp dụng thu phí không dừng đều đã được lường đến. Do hệ thống mới được áp dụng nên sẽ có trục trặc. Bộ GTVT sẽ tập trung xử lý phản ánh của người dân.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho rằng khi xảy ra trường hợp này cần phải đánh giá tình hình cho đúng. Ví dụ hệ thống lỗi như thế nào? Thời gian xử lý là bao lâu và tình hình ùn tắc giao thông thế nào? Theo đó, trong trường hợp này có thể chuyển sang thu phí thủ công hoặc đánh giá tình hình ùn tắc để cân nhắc xả trạm.

Bên cạnh việc tuyên truyền, lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định các trường hợp chủ xe cố tình vi phạm, gây mất trật tự sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Vừa qua, lực lượng CSGT đã xử lý 1.000 trường hợp tài xế vi phạm tại làn thu phí ETC.

Bên cạnh đó, nhà cung cấp dịch vụ hay chủ đầu tư sai cũng sẽ bị phạt căn cứ theo hợp đồng. “Hệ thống thu phí lỗi mà không kịp xử lý gây ra tắc đường thì phải tiến hành xả trạm” - ông Thọ khẳng định.