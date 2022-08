Thách thức của đạo diễn 'John Wick'

Sau khi hoàn tất dự án "John Wick 4" và "Bullet Train", David Leitch hợp tác Idris Elba và Ryan Gosling trong hai dự án phim hành động mới.

David Leitch liên tục nhận những dự án mới sau Bullet Train (2022) - bom tấn hành động có Brad Pitt. Sắp tới, Leitch đồng loạt thực hiện The Fall Guy có sự góp mặt của Ryan Gosling và Bang! - hợp tác Idris Elba. Để có được thành công như ngày hôm nay, nhà làm phim người Mỹ từng có thời gian chật vật trong vai trò diễn viên đóng thế.

Đạo diễn bất khả chiến bại trong dòng phim hành động

David Leitch sinh ngày 16 /11/1976 tại Wisconsin, Mỹ. Trước khi tham gia sản xuất John Wick, Leitch từng là điều phối kiêm diễn viên đóng thế cho các tác phẩm nổi tiếng như Tron: Legacy (2010), The Matrix Resurrections (2020)... Ngoài ra, anh còn nhiều lần “giả dạng” cho những nổi tiếng tại Hollywood như Brad Pitt, Jean-Claude Van Damme…

Trước khi lên ghế đạo diễn, David Leitch đóng thế cho các ngôi sao lớn Hollywood.

Sau chuỗi ngày làm diễn viên đóng thế, Leitch chia sẻ nỗi niềm với The Hollywood Reporter :“Bây giờ, các cơn đau bắt đầu xuất hiện, nhưng nó cũng chóng qua mau. Tuy nhiên, những ngày gian khổ ấy giúp tôi có được một người bạn như Brad Pitt, tôi thật sự cảm kích anh ấy vì theo dõi suốt quá trình từ người đóng thế trở thành đạo diễn của mình. Tôi từng bước từ diễn viên đóng thế, người điều phối và hiện tại đã thành đạo diễn phim của Brad Pitt”.

David Leitch từ diễn viên đóng thế đến đạo diễn thân thiết của Brad Pitt.

Năm 1997, anh cùng Chad Stahelski thành lập công ty sản xuất 87eleven, chuyên phụ trách thiết kế cảnh hành động trong phim. Công ty gây tiếng vang với nhiều tác phẩm như Teenage Mutant Ninja Turtles (2014), Jurassic World (2015), Deadpool 2 (2018)...

Dự án John Wick đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của David Leitch và Chad Stahelski. Phim nhận về lời tán dương, đồng thời góp phần “hồi sinh” Keanu Reeves sau nhiều tác phẩm thất bại. Dù đồng đạo diễn phim, Leitch không để tên và chỉ xuất hiện với vai trò sản xuất chính tác phẩm.

Dù đồng đạo diễn, David Leitch chỉ được ghi nhận với vai trò sản xuất.

Leitch thường sử dụng thủ pháp đòn bẩy trong điện ảnh để tạo ấn tượng mạnh cho nhân vật chính. Trong John Wick và Nobody (2021), cả hai nam chính ở đầu phim đều khắc họa như những người có cuộc sống đời thường. Tuy nhiên, John Wick kinh ngạc khán giả qua lời kể của ông trùm mafia Nga tại Mỹ, một người được thuê để triệt hạ “ông kẹ”. Đối với Hutch Mansell, nhân vật khiến cô nhân viên tình báo của tay giang hồ khét tiếng phải bỏ việc sau khi điều tra ra thân thế.

Các nam chính trong phim của David Leitch có nét tương đồng.

Với sự thành công của John Wick, Leitch lọt vào tầm ngắm của nhiều nhà sản xuất tên tuổi hàng đầu. Anh được trao quyền cầm trịch các tác phẩm hành động đình đám như Deadpool 2, Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw (2019)...

Deadpool 2 được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Áp lực liên tục đảm nhận dự án lớn

Sau khi ra mắt Atomic Blonde (2017), David Leitch liên tục cầm trịch nhiều dự án bom tấn, trung bình mỗi năm một phim.

Bullet Train (2022) của anh hội tụ nhiều gương mặt tên tuổi của Hollywood như Brad Pitt, Sanada Hiroyuki, Joey King... Sau khi ra mắt tác phẩm, Leitch bắt tay vào nhiều dự án với sự góp mặt của các ngôi sao.

Bullet Train hội tụ dàn sao đình đám.

Tháng 1/2019, nhà làm phim thông báo thực hiện tác phẩm Undying Love chuyển thể từ graphic novel (tiểu thuyết đồ họa) cùng tên của Image Comics. Tuy nhiên, dự án đến nay vẫn chưa cập nhật thông tin mới.

Bên cạnh đó, The Fall Guy phiên bản làm lại của Leitch gây chú ý khi có sự góp mặt của tài tử Ryan Gosling. Phim vẫn trong giai đoạn tiền sản xuất và chưa ấn định ngày ra mắt. Ngoài ra, nội dung phim có phần liên kết đến sự nghiệp của đạo diễn khi lấy đề tài về nam diễn viên đóng thế.

Dự án The Fall Guy có sự góp mặt của tài tử Ryan Gosling trong giai đoạn tiền sản xuất.

Nối tiếp chuỗi ngày bận rộn, các tờ báo Empire, The Hollywood Reporter đưa tin về sự hợp tác giữa David Leitch và Idris Elba. Bộ đôi có dịp tái hợp sau phần ngoại truyện của phim Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw với Elba thủ vai phản diện.

Bang! sẽ là dự án tiếp theo Leitch đảm nhận. Phim mang thể loại hành động, điệp viên tương đồng với những dự án John Wick, Atomic Blonde, Nobody mà David Leitch từng đạo diễn, sản xuất.

David Leitch và Idris Elba tái hợp trong Bang!

David Leitch có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các pha hành động. Các tác phẩm do Leitch đạo diễn, sản xuất được đánh giá cao trong phần hiệu ứng kỹ xảo.

Tiêu biểu, Bullet Train hiện tại nhận được thành công về mặt doanh thu qua khâu hành động mãn nhãn, loạt phim John Wick luôn được người hâm mộ đón chờ qua các phần phim. Theo Screen Rant, dù chưa công chiếu phần 4, Lionsgate tự tin lên kế hoạch để phát triển phần thứ 5 của loạt John Wick.