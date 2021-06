Thách thức cho Team Flash ở AWC 2021

Team Flash rơi vào "bảng tử thần" ở giải đấu Liên Quân Mobile, AWC 2021 (Arena of Valor World Cup). Đội cần trình diễn bộ mặt tốt hơn để mơ về ngôi vương thế giới.

Lá thăm may rủi đưa Team Flash (FL) rơi vào bảng đấu khó khăn tại AWC 2021. Ở đó, đương kim vô địch Liên Quân Việt Nam (AOG) tái ngộ hai kình địch, MAD Team và Buriram United Esports. FL sẽ trải qua chặng đường sóng gió để bảo vệ ngôi vương tại giải đấu thế giới.

Team Flash - Niềm hy vọng lớn của AOG

Tại AIC 2020 (giải Liên Quân quốc tế), Team Flash bất ngờ bị loại khỏi bán kết giải đấu. Cổ động viên bắt đầu hoang mang về tương lai AOG ở đấu trường quốc tế. Lúc đó, Việt Nam vẫn còn Saigon Phantom (SGP) đã giành tấm vé vào chung kết tổng.

Thế nhưng, không ai tin tưởng vào Lai Bâng cùng các đồng đội. Cuối cùng, SGP về vị á quân AIC 2020. Điều này cũng đồng nghĩa Liên Quân Việt Nam kết thúc một năm với thành tích trắng tay trên trường quốc tế.

Team Flash luôn được đặt kỳ vọng lớn ở giải đấu quốc tế.

Sau nhiều năm, AOG chưa thể thoát khỏi cái bóng của Team Flash. Hay đúng hơn, FL luôn là ngọn cờ đầu của Liên Quân Việt Nam khi vươn ra sân chơi thế giới. Hai chức vô địch AWC, AIC năm 2019 vẫn là điều khác biệt của đội so với những cái tên khác.

Mùa Xuân 2021, Team Flash trỗi dậy sau một năm thi đấu chật vật, sa sút. Họ lật đổ Saigon Phantom và trở lại ngôi vương Đấu Trường Danh Vọng (tên khác của giải LQVN). Đồng thời, đội một lần nữa trở thành hạt giống hàng đầu tại AWC 2021.

Team Flash không chỉ lột xác bất ngờ mà còn đem đến nhiều chiến thuật mới lạ. Họ tiếp tục chứng tỏ khả năng chơi được nhiều chất tướng, sẵn sàng thay đổi để trở nên khác biệt. Quan trọng, tâm lý vững, tinh thần thép giúp Flash thể hiện được bộ mặt ổn định tại thời khắc quyết định.

Cổ động viên Team Flash có quyền tiếp tục tự hào về thành tích của đội. Trong khi đó, người hâm mộ Liên Quân Việt Nam lại tin tưởng vào một năm tươi sáng trên đấu trường quốc tế. Sự trở lại của Team Flash mở ra cơ hội thống trị AWC 2021 cho AOG.

Tương lai nào cho Team Flash?

Nằm trong nhóm hạt giống số 1, Team Flash được dự đoán sẽ rơi vào bảng đấu dễ thở. Song, trong 3 đại diện Việt Nam tham dự AWC 2021, FL lại đụng đội với những đối thủ sừng sỏ nhất ở bảng đấu tử thần.

Điều gì khiến bảng đấu của Team Flash trở nên đáng sợ? Ngoài Team Flash, MAD Team và Buriram United đều là những ông lớn của Liên Quân thế giới.

Team Flash sẽ tái ngộ kình địch MAD Team ở vòng bảng AWC 2021.

Về MAD Team, đội đến từ nền Liên Quân số 1 thế giới, Đài Bắc Trung Hoa (GCS). Họ được xem là cái tên đầu tiên đưa lối đánh kiểm soát lên tầm cao mới. MAD càn quét đấu trường quốc nội lẫn quốc ngoại, trở thành đội sở hữu nhiều danh hiệu Liên Quân quốc tế nhất.

Trong đội hình MAD, họ sở hữu "Thần rừng" trứ danh Neil. Suốt nhiều năm, chưa game thủ nào đủ đẳng cấp vượt mặt Neil.

Anh sở hữu tư duy chiến thuật xuất chúng và tư chất của nhà vô địch tại mọi giải đấu. Ngoài ra, xạ thủ 0322 cũng là điểm sáng lớn trong lối chơi của đại diện GCS.

Hiện tại, MAD Team giữ chức vô địch AIC 2020. Ở giải đấu năm đó, ông lớn Đài Bắc Trung Hoa lần lượt vượt qua 3 đội AOG, có cả Flash để trở lại ngôi vương thế giới.

Đáng nói hơn, lần chạm trán tại bán kết AIC 2020, FL bẽ bàng rời giải sau khi để MAD Team lội ngược dòng. Và việc tái ngộ kình địch tại vòng bảng AWC 2021 trở thành cuộc chiến khốc liệt cho ông lớn Việt Nam.

Trong khi đó, Buriram United cũng không phải đối thủ tầm thường. Đội là ông lớn giàu thành tích bậc nhất giải Liên Quân Thái Lan (RPL).

Buriram không bao giờ thi đấu theo khuôn khổ nhất định. Họ luôn thay đổi với hàng loạt bài đánh, quân bài khác lạ.

Đại diện RPL cho thấy sự am hiểu chất tướng vượt trội và sử dụng được nhiều quân bài ở mỗi trận đấu. Chưa kể, NuNu, First One, Difoxn cũng là tài năng xuất sắc ở tựa game Liên Quân Mobile. Ngoài ra, Buriram còn là Á quân APL 2020 (Arena of Valor Premier League).

Ở ĐTDV mùa Xuân 2021, không ai phủ nhận chức vô địch cho Team Flash. Nhưng công bằng đánh giá, suốt chặng đường giải đấu, FL chưa thể hiện được sự ổn định trong lối đánh.

Nhà vua AOG sẽ có hơn một tháng tranh tài tại AWC 2021. Áp lực cùng mật độ trận đấu dày đặc sẽ trở thành thử thách cho phong độ của Team Flash. Và điều này cũng khiến màn tái đấu MAD Team, Buriram không dễ dàng với Flash.