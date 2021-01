Thác nước lớn nhất Việt Nam

4. Cao Bằng có công viên địa chất nổi tiếng nào? Công viên địa chất Nước non Cao Bằng

Công viên địa chất Núi non Cao Bằng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng gắn liền lịch sử, văn hóa Việt Nam với hơn 215 di tích được xếp hạng. Nơi đây cũng bao gồm nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như thác Bản Giốc, hang Pác Bó, suối Lê Nin, hồ Thang Hen, động Ngườm Ngao, vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén… Ảnh: Oanhvuthikim.