Thả rông, khoe lưng trần tại Tuần lễ thời trang Milan 2023

Trong thời tiết 10 độ C tại Milan (Italy), các thương hiệu thời trang đồng loạt trình làng những mẫu váy áo kiệm vải. Dàn người mẫu khoe chân dài, eo thon, lưng trần trên sàn diễn.

Theo AP News, “gợi cảm” và “quyến rũ” là những từ khóa chính của Tuần lễ thời trang Milan 2023. Dường như sức nóng của các bữa tiệc thời trang đã khiến giới mộ điệu trút bỏ bớt vải vóc.

Khoe da thịt trong thiết kế denim sờn, rách

Thương hiệu Diesel gây xôn xao Tuần lễ thời trang Milan 2023 khi trang trí sàn diễn bằng 200.000 hộp bao cao su đỏ, in logo nhãn hàng Durex. Sân khấu đặc biệt này là sản phẩm của Giám đốc sáng tạo Glenn Martens.

Không chỉ truyền tải thông điệp về tình dục an toàn, Diesel còn có kế hoạch tặng 300.000 hộp bao cao su tại các cửa hàng trên khắp thế giới.

Trước bức phông nền bao cao su, dàn người mẫu của Diesel trình diễn những chiếc quần jean cạp trễ, trang phục denim với chi tiết ren, lưới. Các mẫu váy lụa rách khẳng định nỗ lực phá vỡ mọi giới hạn của Glenn Martens.

Chất liệu denim được sử dụng xen kẽ với các tấm vải trong suốt. Một số thiết kế táo bạo, phô diễn da thịt người mẫu. Nhà mốt đã khéo léo tạo ra những khoảng hở vừa phải, tôn vinh vẻ đẹp hình thể mẫu nữ.

Richardson's Portia, trợ lý của Coolidge's Tanya McQuoid, cho biết: “Tôi đã mặc một chiếc váy trong suốt giống đồ ngủ của Diesel. Thiết kế này khiến nhiều người bàn tán”.

Thả rông với váy áo trong suốt

Bộ sưu tập của Alessandro Dell’Acqua là một minh chứng khác cho tính gợi cảm trong thời trang. Trang phục trong suốt, trễ vai, mặc ngược được nhà thiết kế này lăng xê, hưởng ứng.

Điểm nhấn của bộ sưu tập chính là các chi tiết lệch, ngược. Áo không đóng hết cúc, khuy cài lệch, dây váy trượt khỏi vai người mẫu là những nét chấm phá thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.

Các người mẫu của Alessandro Dell’Acqua thả rông, khoe xương quai xanh, lưng trần dưới lớp váy áo trong suốt. Trang sức ngọc trai được sử dụng để tôn vinh sự nữ tính, quyến rũ, phù hợp với tinh thần của bộ sưu tập.

“Tôi muốn thay đổi các khuôn mẫu, phá vỡ mọi giới hạn”, nhà thiết kế chia sẻ đằng sau sân khấu. Chiếc áo khoác ngược để lộ vai, lưng được dự đoán trở nên thịnh hành ngay sau buổi trình diễn.

Chi tiết cắt xẻ mới lạ

Trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan 2023, Daniel Del Core đã giới thiệu bộ sưu tập với những chi tiết cắt xẻ mới lạ. Chiếc blazer sở hữu phần tay tháo rời, váy maxi có chi tiết cut-out trên đùi.

Ngoài ra, áo phao cũng được mẫu nữ khoác hờ hững trên người như một tấm khăn choàng. Họa tiết hoa lá, cây cỏ nhiệt đới được Del Core ứng dụng trong bộ sưu tập lần này.

Khi tham dự tuần lễ thời trang, nhà thiết kế trình làng cả trang phục biểu diễn và ứng dụng. Sự kết hợp hài hòa này tạo ấn tượng tốt với giới mộ điệu.

