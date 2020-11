TGDĐ muốn vay 120 triệu USD tăng vốn chuỗi điện thoại, bách hóa

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động dự kiến vay 120 triệu USD từ HSBC Singapore trong 2 năm để bổ sung vốn chủ sở hữu cho 2 chuỗi bán lẻ Thegioididong.com và Bách hóa Xanh.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vừa công bố nghị quyết về việc dự kiến vay vốn từ HSBC chi nhánh Singapore và một số tổ chức tín dụng khác với tổng mức tín dụng 120 triệu USD , tương đương gần 2.800 tỷ đồng . Thời hạn vay là 2 năm cùng với quyền chọn gia hạn thời gian thêm 364 ngày.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, mục đích của đợt vay vốn này là để bổ sung vốn lưu động, chi phí vốn, thực hiện các mục đích đầu tư kinh doanh chung của công ty và các công ty con trong cùng tập đoàn.

Đặc biệt, việc vay vốn lần này còn để bổ sung vốn chủ sở hữu cho Công ty CP Thế giới Di động (chủ chuỗi điện thoại Thegioididong.com) và Công ty CP Thương mại Bách Hóa Xanh (chủ chuỗi bán lẻ Bách hóa Xanh).

Khoản vay kể trên có thể được bảo lãnh bởi Thế giới Di động tùy theo thỏa thuận giữa các bên, trong khi lãi suất và phí theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng.

Đáng chú ý, việc Thế giới Di động phải huy động vốn vay từ HSBC chi nhánh Singapore diễn ra trong bối cảnh tổng nợ vay tài chính của doanh nghiệp này đến cuối tháng 9/2020 đã ở mức trên 13.000 tỷ đồng , chiếm gần 1/3 tổng nguồn vốn cân đối tài sản doanh nghiệp trên bảng cân đối kế toán.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 9 năm nay, khoản vay và nợ thuê tài chính (ngắn hạn + dài hạn) của Thế giới Di động đã giảm 8% so với đầu năm, đạt 13.006 tỷ đồng . Trong đó, số vay ngắn hạn là 11.880 tỷ và vay dài hạn là 1.125 tỷ đồng .

Các khoản vay ngắn hạn lớn nhất hiện nay của nhà bán lẻ này đến từ BNP Paribas Singapore (1.944 tỷ); HSBC Singapore (1.079 tỷ); Mizuho Bank (1.047 tỷ); VietinBank (1.027 tỷ); HSBC Việt Nam (1.014 tỷ)… Trong khi phần lớn vay dài hạn đều đến từ trái phiếu phát hành của các công ty bảo hiểm như Manulife, Prudential, AIA, Chubb, Sun Life.

MỘT SỐ KHOẢN VAY TÀI CHÍNH NGẮN HẠN CỦA TGDĐ Số liệu tại ngày 30/9/2020 Nhãn BNP Paribas Singapore HSBC Singapore Mizuho Bank VietinBank HSBC Việt Nam SMBC (Nhật Bản) Vietcombank Nhà băng khác Vay ngắn hạn column tỷ đồng 1944 1079 1047 1027 1014 850 717 4202

Trong kỳ 9 tháng vừa qua, để vận hành cùng lúc 3 chuỗi bán lẻ (Thegioididong.com, Điện máy Xanh, Bách hóa Xanh) với hàng nghìn điểm bán, Thế giới Di động đã phải đi vay hơn 36.200 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. Ở chiều ngược lại, công ty cũng chi trả hơn 37.354 tỷ đồng tiền nợ gốc vay, điều này khiến tổng nợ vay và thuê tài chính của công ty đến cuối tháng 9 giảm 8% so với đầu năm.

Về kết quả kinh doanh, Thế giới Di động cho biết doanh thu tháng 10 của toàn hệ thống bán lẻ đạt khoảng 8.700 tỷ đồng , tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4% so với tháng 9 liền trước. Trong đó, chuỗi Thegioididong.com và Điện máy Xanh đóng góp khoảng 6.700 tỷ, giảm 3%. Nguyên nhân sụt giảm là do sức tiêu thụ các sản phẩm tiêu dùng yếu, chưa phục hồi như thời điểm trước dịch bệnh. Ngoài ra, tình hình mưa lũ ở miền Trung cũng gây gián đoạn hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số các cửa hàng khu vực này.

Với chuỗi Bách hoá Xanh, 1.650 cửa hàng chuỗi này mang về hơn 2.000 tỷ đồng doanh thu trong tháng, cao nhất từ trước đến nay.

Trong năm nay, Thế giới Di động dự kiến nâng số lượng cửa hàng Bách hóa Xanh lên con số 1.750 điểm và sang năm 2021 sẽ mở mới khoảng 500-700 cửa hàng. Với mảng điện máy và điện thoại, công ty trước đó dự định chuyển 200 cửa hàng Thegioididong.com sang Điện máy Xanh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ dịch bệnh, công ty tạm thời thay đổi chiến lược bằng việc mở rộng mô hình Điện máy Xanh Suppermini, dự kiến tăng thêm khoảng 300 điểm từ nay đến cuối năm và tăng lên 1.000 điểm trong năm 2021.