'Text neck' - chứng bệnh của người hiện đại

Text neck là một trong loạt thuật ngữ mới ra đời để chỉ những chứng bệnh liên quan công nghệ.

Text neck /'tekst nek/ (danh từ): Đau cổ do dùng điện thoại.

Định nghĩa:

Text neck, hoặc tech neck là chứng đau cơ cổ và cột sống do thường xuyên cúi chơi điện thoại, máy tính bảng... quá lâu. Tình trạng này xảy ra do các khớp và mô ở cổ không thể chịu được tư thế cúi đầu trong thời gian dài. Vì thế, việc cúi đầu chơi điện thoại khiến cổ bị căng gây đau nhức, khó chịu khi trở lại vị trí ban đầu.

Thuật ngữ này được cho là ra đời vào năm 2014. Người đầu tiên dùng text neck để nói về hiện tượng đau cổ khi chơi điện thoại là bác sĩ phẫu thuật cột sống Kenneth Hansraj.

Text neck là một trong loạt thuật ngữ mới ra đời để chỉ những chứng bệnh liên quan công nghệ. Trước đó, từ năm 1990, Nintendo thumb được đặt ra nhằm chỉ cảm giác đau tay khi dùng máy chơi game cầm tay.

Đến năm 2008, qwerty tummy ra đời để ám chỉ tình trạng đau bụng do vi khuẩn trên bàn phím máy tính gây ra. Hay vào năm 2010, các nhà nghiên cứu đặt ra toasted skin để nói về tình trạng da xuất hiện đốm đỏ do tiếp xúc với các thiết bị điện tử phả hơi nóng như laptop trong thời gian dài.

Ứng dụng của text neck trong tiếng Anh:

- Text neck reveals that slumping over your mobile phone for hours on end heaps so much pressure on your spine, that we're giving ourselves long-lasting back problems.

Dịch: Đau cổ do dùng điện thoại cho thấy việc cúi xuống chơi điện thoại trong nhiều giờ liền đã tạo ra nhiều áp lực lên cột sống và gây ra những vấn đề lâu dài về lưng.

- Text neck syndrome refers to a repetitive stress injury to the neck caused by having your head in a forward position for extended period.

Dịch: Hội chứng đau cổ do dùng điện thoại để cập đến chấn thương lặp đi lặp lại ở cổ do đầu bị đặt ở tư thế hướng về phía trước trong thời gian dài.