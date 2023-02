Texfuture Việt Nam 2023 - triển lãm vải thúc đẩy phát triển bền vững

Ngày 22/2, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại TP.HCM (VCCI TP.HCM) phối hợp CTCP Giải pháp Dệt may bền vững (STS) và Tengda Exhibition công bố sự kiện “Triển lãm quốc tế vải cao cấp - Texfuture Việt Nam 2023” với chủ đề “Dệt may Việt Nam: Mạnh hơn - Thông minh hơn - Xanh hơn” sẽ diễn ra từ 22/3 đến 24/3 tại GEM Center (TP.HCM). Nhằm truyền cảm hứng, hỗ trợ thúc đẩy nhanh việc áp dụng các nguyên vật liệu hướng đến tính bền vững và khả thi, triển lãm sẽ được tổ chức qua hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của hơn 90 gian hàng, 200 đơn vị ngành dệt may cả trong lẫn ngoài nước.