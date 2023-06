Texas phá kỷ lục tiêu thụ điện do nắng nóng

Dữ liệu sơ bộ cho thấy lượng điện tiêu thụ tại bang Texas (Mỹ) đã đạt mức cao kỷ lục vào hôm 27/6 do tác động của đợt nắng nóng kéo dài, Reuters đưa tin.

Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện tại bang Texas tăng cao kỷ lục. Ảnh: Reuters.

Hội đồng quản lý Độ tin cậy Điện năng của bang Texas (ERCOT), vận hành mạng lưới phục vụ cho 26 triệu khách hàng - tương đương 90% lượng điện tiêu thụ của bang, cho biết lượng điện sử dụng trong khu vực đã đạt mức kỷ lục là 80.789 MW vào lúc 17h ngày 27/6.

Trước đó, kỷ lục về lượng điện tiêu thụ tại bang Texas là 80.148 MW, được xác lập vào hôm 20/7/2022. Bất chấp lượng điện tiêu thụ tăng cao, ERCOT khẳng định có đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Những dự báo về mức tiêu thụ điện cao kỷ lục của ERCOT kể từ giữa tháng 6 đã không thành hiện thực do tác động của bão dẫn đến tình trạng mất điện. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng lắng nghe khuyến cáo tiết kiệm năng lượng được cơ quan này đưa ra vào hôm 20/6.

Thời tiết cực đoan trong thời gian gần đây khiến nhiều người liên tưởng đến trận bão tuyết vào tháng 2/2021 khiến hàng triệu người dân của bang Texas phải sống trong cảnh thiếu năng lượng, nước và điện cho hệ thống sưởi ấm trong nhiều ngày.

Ở thời điểm đó, ERCOT đã phải đối diện với nguy cơ sập lưới điện khi lượng lớn các trạm biến áp và đường dây do cơ quan này quản lý bị hư hại.

Mặc dù nhu cầu sử dụng điện tại Mỹ được dự đoán giảm dần trong năm 2023 sau khi đạt mức kỷ lục vào năm ngoái, quá trình phát triển kinh tế và tăng trưởng dân số khiến mức tiêu thụ tại các bang nằm ở Vành đai Mặt trời như Texas tiếp tục tăng lên.

AccuWeather dự báo nhiệt độ tại Houston, thành phố lớn nhất tại bang Texas, sẽ đạt mức 39 độ C. Đây là con số cao hơn nhiều so với mức 34 độ C thường được ghi nhận ở thời điểm này trong năm.