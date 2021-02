Tết xa quê của du học sinh Việt tại Singapore

Thay vì chương trình đón Tết đông vui như các năm trước, du học sinh Việt Nam tại Singapore chia thành nhóm nhỏ, cùng nhau ăn bữa cơm ấm cúng để tạm biệt năm cũ, đón chào năm mới.

Ngày 7/2, Ngô Thu Giang, sinh viên Catholic Junior College, đi tàu điện gần hai giờ đến nhà của Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore (VNYA), cùng nhau ăn cơm mừng năm mới.

Do dịch Covid-19, bữa cơm ấm cúng ngày cuối năm Canh Tý chỉ có 6 người thay vì cả hội cùng tổ chức chương trình chào xuân như những năm trước.

Sáu du học sinh Việt Nam tại Singapore bên nhau trong thời khắc cận kề năm mới. Ảnh: N.T.G.

“Năm nay, dịch bệnh nên nhiều người không thể về Việt Nam đón Tết. Hội cũng không thể tổ chức sự kiện quy mô lớn cho mọi người nên Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore nghĩ ra ý tưởng chia thành nhóm nhỏ để đón Tết cùng nhau”, Thu Giang cho hay.

Sáu người không học cùng trường. Mọi người ở những vùng khác nhau trên khắp Singapore. Ai cũng vướng lịch học, lịch thi. Trường cho nghỉ Tết muộn. Nhưng những khó khăn đó không là gì so với ước muốn được ngồi lại bên nhau khi năm mới cận kề.

Với Thu Giang, Tết là dịp đặc biệt để mọi người quây quần bên nhau nên đi bao xa cũng đáng giá. Mọi thứ cũng không cầu kỳ, không mai vàng, đào hồng hay câu đối đỏ, bánh chưng, nem rán như chương trình các năm trước.

Sáu người gặp mặt, cùng đi chợ, nấu bữa lẩu đơn giản rồi vừa ăn vừa tâm sự chuyện học hành, hoạt động của VNYA năm qua, cuộc sống hàng ngày của mọi người.

“Em cũng hơi buồn vì không đông vui như những năm trước. Nhưng ít người cũng có sự ấm cúng, thân thiết của nó. Điều đó rất quan trọng vì em biết ở nơi đất khách quê người, em không cô đơn và có những thành viên giúp đỡ mình”, Thu Giang chia sẻ.

Nữ sinh cho biết năm ngoái, lịch nghỉ của trường trùng với Tết nên cô đón Tết cùng gia đình. Năm trước đó, người nhà cũng thường bay qua thăm nên không quá cô đơn.

Nay năm, do dịch Covid-19, Thu Giang không chỉ phải đón Tết xa nhà mà còn chưa được gặp người thân trong suốt một năm qua. Do đó, dịp Tết đến xuân về, nữ du học sinh càng thấy nhớ nhà. Cũng may, bữa cơm ấm cúng bên những người bạn thân thiết giúp cô vơi bớt nỗi nhớ, cảm nhận được không khí Tết cổ truyền.

Bên cạnh đó, đêm giao thừa, Giang cùng bạn bè trong ký túc xá đón khoảnh khắc tống cựu nghênh tân. Mọi người đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng luôn tạo cho nhau cảm giác như một gia đình.

Năm Canh Tý đi qua, dù gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, cũng như cuộc sống, Ngô Thu Giang vẫn cảm thấy biết ơn vì việc học không bị trì hoãn và cô luôn có rất nhiều bạn tốt thường xuyên động viên nhau vượt qua dịch Covid-19.

“Năm mới, em mong tình hình dịch bệnh được cải thiện để VNYA có thể tổ chức nhiều sự kiện với quy mô lớn hơn để gắn kết cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Singapore”, Thu Giang tâm sự.