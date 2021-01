Tết vuông tròn, vẹn yêu thương cùng bánh trứng chà bông

Tết đến không thể thiếu các món trà bánh đãi khách. Đây vừa là món ăn chơi, vừa là thức quà gắn kết mọi người, giúp các câu chuyện năm mới thêm rôm rả.

Với mỗi gia đình Việt, tách trà mạn ấm nồng thơm nghi ngút, hộp mứt Tết đủ màu và đĩa bánh kẹo đủ vị trên bàn để thiết đãi khách đến chơi nhà dịp đầu xuân năm mới đã trở thành thông lệ.

Bánh Karo trứng tươi chà bông Richy ra mắt phiên bản Tết.

Sắc đỏ mang may mắn cho năm mới

Là nét văn hoá truyền thống được gìn giữ bao đời nay mỗi dịp Tết cổ truyền, bánh kẹo đãi khách ngày đầu xuân không chỉ là món ăn chơi, mà còn mang ý vị ngọt lành, mong năm mới nhiều may mắn. Chiếc bánh, viên kẹo nhỏ cũng là thức quà kết tâm giao giữa chủ nhà với khách, giúp dẫn dắt câu chuyện, là món ăn nhâm nhi khi chuyện trò rôm rả, chia sẻ ngọt bùi ngày đầu năm mới.

Mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hóa và ý nghĩa ấy, đồng thời mang đến không khí tươi mới cho khoảnh khắc đầu xuân, bánh Karo trứng tươi chà bông ra đời phiên bản Tết.

Trong năm qua, bánh Karo trứng tươi chà bông đã phủ sóng rộng khắp và được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Có mặt trên các giá kệ tại siêu thị, các điểm bán hàng toàn quốc hay lên sóng khắp các sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam, Karo chứng tỏ sức hút và vị ngon của mình bằng việc vào top 1 sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn năm 2020 theo công bố từ Sở công thương Hà Nội, Ủy ban MTTQ Hà Nội ngày 30/10/2020. Người tiêu dùng đã quen với hình ảnh những túi bánh Karo màu đỏ trắng nhỏ xinh với 6 bánh tiện lợi, bán tại các tỉnh thành cả nước.

Bánh ra phiên bản hộp Tết rực rỡ, mang lời chúc tốt lành đến mọi gia đình dịp đầu xuân.

“Đón tân niên, thay áo mới” cũng ra thông điệp Karo muốn nhấn mạnh khi ra mắt phiên bản hộp Tết với sắc đỏ - vàng hân hoan và tươi mới. Màu đỏ vốn tượng trưng cho may mắn, niềm vui, trong khi sắc vàng từ nghìn đời nay vẫn được coi là màu sắc của sự tốt lành, tài lộc như ý. “Thay áo mới cho Karo mừng Tết đến xuân về, chúng tôi mong muốn chiếc bánh trứng tươi chà bông thuần Việt sẽ mang những ý nghĩa tốt lành và may mắn, cùng mọi gia đình đón năm mới an khang thịnh vượng”, đại diện của Richy chia sẻ.

Vuông tròn vị ngon cho năm mới trọn vẹn

“Tốt gỗ tốt cả nước sơn” luôn là tôn chỉ của hãng, khi chú trọng và chắt chiu tuyển chọn từng nguyên liệu, cẩn trọng trong từng thao tác làm bánh. Hãng đảm bảo những chiếc bánh Karo trứng tươi chà bông ra đời luôn đạt đến chuẩn mực hương vị, mang đến những trải nghiệm vị giác tốt nhất cho người dùng.

Vẫn mang dáng hình kẻ caro quen thuộc, màu bánh ruộm vàng ngon mắt, hương thơm đặc trưng, Karo với những đường kẻ vuông, khuôn bánh tròn tượng trưng cho sự giao thoa của tinh hoa trời đất.

Mỗi chiếc bánh với những đường kẻ caro mang đến vị ngon vuông tròn.

Được làm từ những nguyên liệu tươi, sạch gồm trứng gà tươi, sợi thịt gà tươi, bột mì, mạch nha, gia vị mắm, muối, đường… qua nhiều khâu kiểm duyệt kỹ, bánh Karo là tổng hòa của những hương vị tự nhiên. Khi thưởng thức, người tiêu dùng sẽ được trải nghiệm hương thơm ngậy của trứng, vị mặn mà của mắm và nước tương, độ mềm dai đậm vị của những sợi thịt gà đan dày khắp bánh. Sự kết hợp của bánh ngọt và thịt mặn giúp kích thích vị giác tối đa.

Được đảm bảo về lượng calo, canxi, protein và khoáng chất cung cấp cho cơ thể, bánh Karo thích hợp dùng làm bữa ăn nhẹ cả gia đình, nhất là trong dịp nghỉ lễ đầu năm. Bánh cũng có thể dùng mời khách, giúp câu chuyện đầu năm thêm đậm đà, rôm rả.

Phiên bản Karo hộp Tết đỏ mới cũng phù hợp để biếu tặng, giúp trao gửi thành ý, lời chúc tốt lành, cho tình thân thêm khăng khít, mối tâm giao thêm bền chặt và giúp những yêu thương càng thêm đong đầy dịp đầu xuân.